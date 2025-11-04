Η ιστορία της Ελένης συνοψίζει τη φιλοσοφία της Vodafone: όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν ξεκινάς, έχεις τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να χαράξεις τη δική σου μοναδική πορεία ανάπτυξης.
Τροχαίο με δύο νταλίκες στον Αργυρότοπο Ηγουμενίτσας - Απεγκλωβίστηκαν μόνοι τους οι οδηγοί, δείτε βίντεο από drone
Δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (4/11) στον Αργυρότοπο Ηγουμενίτσας, όταν δύο νταλίκες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το thespro.gr, στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με επτά πυροσβέστες, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Οι οδηγοί κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους πριν την άφιξη των αρχών και μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.
Σε βίντεο που τραβήχτηκε μέσω drone αποτυπώνονται οι ζημιές που υπέστησαν τα δύο μεγάλα οχήματα.
