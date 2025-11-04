Η ιστορία της Ελένης συνοψίζει τη φιλοσοφία της Vodafone: όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν ξεκινάς, έχεις τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να χαράξεις τη δική σου μοναδική πορεία ανάπτυξης.
Κλειστά τα σχολεία στα Βορίζια έως και την Παρασκευή
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Δήμου Φαιστού, η απόφαση ελήφθη για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού
Κλειστά θα παραμείνουν μέχρι και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Βοριζίων.
Στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Φαιστού επισημαίνονται τα εξής: «Ο Δήμος Φαιστού ενημερώνει ότι έπειτα από επικοινωνία του Δημάρχου κ. Νικολιδάκη Γρηγόρη, με ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων, από την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους.
Η απόφαση ελήφθη για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των εν λόγω σχολικών μονάδων».
