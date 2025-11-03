Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Η Γερμανία πιέζει για επιστροφές προσφύγων στην Ελλάδα - «Μειώσαμε τις ροές, η πολιτική μας αποδίδει», απαντά η Αθήνα
Ο Θάνος Πλεύρης θα συναντηθεί με τον Γερμανό υπ. Εσωτερικών στο Βερολίνο - Η Γερμανία βάζει ψηλά στην ατζέντα τις «δευτερογενείς ροές»
Με «όπλο» την σημαντική μείωση που έχει καταγραφεί στις αφίξεις παράνομων μεταναστών απαντά η Αθήνα στις γερμανικές πιέσεις για επιστροφές προσφύγων στη χώρα μας.
Το θέμα αναμένεται να τεθεί ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης που θα έχει αύριο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης στο Βερολίνο με τον Γερμανό Υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ο οποίος και έχει ασκήσει πιέσεις για περαιτέρω δράση στο μεταναστευτικό στην σκιά και της αύξησης της δημοτικότητας του AFD στη Γερμανία.
Το θέμα αφορά τις λεγόμενες «δευτερογενείς ροές», δηλαδή πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι έλαβαν άσυλο στην χώρα μας και εν συνεχεία μετέβησαν στη Γερμανία όπου κατέθεσαν εκ νέου αίτημα ασύλου.
Βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας «Δουβλίνο ΙΙΙ», οι αιτούντες αυτοί πρέπει να επιστρέφονται στην πρώτη χώρα υποδοχής, ωστόσο μέχρι σήμερα οι επιστροφές ήταν ελάχιστες, καθώς τα γερμανικά δικαστήρια εμπόδιζαν την επαναμεταφορά λόγω συνθηκών διαβίωσης. Η Γερμανία, πάντως, έχει αιτηθεί την επιστροφή 13.525 προσώπων που έλαβαν άσυλο στην Ελλάδα και υπέβαλαν νέα αίτηση στη γερμανική επικράτεια.
Η Αθήνα από την πλευρά της έχει στην φαρέτρα της την ομολογουμένως μεγάλη μείωση στις αφίξεις, απόρροια των σκληρότερων μέτρων που έλαβε η Κυβέρνηση αντιδρώντας στις αφίξεις στην Κρήτη από τη Λιβύη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, οι αφίξεις από τα θαλάσσια σύνορα στο τρίμηνο Αυγούστου–Σεπτεμβρίου–Οκτωβρίου ανήλθαν σε 11.307, έναντι 20.279 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας μείωση 45%. Αξιοσημείωτο είναι ότι η πτώση αυτή καταγράφηκε μετά από ένα δίμηνο ανόδου (Ιούνιο–Ιούλιο), όταν οι ροές του 2025 κινήθηκαν σημαντικά υψηλότερα από τις περσινές, δείχνοντας ότι η εφαρμογή της αυστηρής πολιτικής από τα μέσα του καλοκαιριού ανέκοψε μια έντονα αυξανόμενη πορεία.
Τα συνολικά στοιχεία δείχνουν πως από τον Αύγουστο μέχρι και τον Οκτώβριο του 2025, οι μηνιαίες αφίξεις κινήθηκαν πτωτικά:
Αύγουστος: 2.874 αφίξεις έναντι 5.928 πέρσι,
Σεπτέμβριος: 4.152 έναντι 6.938,
Οκτώβριος: 4.281 έναντι 7.413.
Συνολικά, στο δεκάμηνο του 2025 καταγράφεται μείωση 49% στις θαλάσσιες εισόδους Υπηκόων Τρίτων Χωρών σε σχέση με το 2024 - από 38.205 σε 19.370 άτομα. Στο Αιγαίο η πτώση είναι ακόμη μεγαλύτερη, αγγίζοντας το 50%, γεγονός που, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αποδίδεται σε «πλήρη εφαρμογή του νέου δόγματος αποτροπής και αυστηρής κράτησης».
Όπως επισημαίνουν πηγές του Υπουργείου, η πτώση των αφίξεων δεν είναι τυχαία αλλά «αντανακλά την εντύπωση πλέον στους διακινητές ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον εύκολο πέρασμα». Το σκεπτικό της πολιτικής είναι πως η κρατική αυστηρότητα λειτουργεί αποτρεπτικά για πληθυσμούς που δεν πληρούν τα κριτήρια διεθνούς προστασίας, ενώ διασφαλίζεται ότι όσοι αιτούνται άσυλο το πράττουν μέσω νόμιμων οδών.
Για την ελληνική πλευρά, η συνάντηση με τον Ντόμπριντ έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο Γερμανός υπουργός προωθεί μια σκληρή γραμμή για τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης, επιδιώκοντας περισσότερες επαναπροωθήσεις και στενότερο έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα. Ο Πλεύρης, από την άλλη, αναμένεται να παρουσιάσει στο Βερολίνο τη νέα πραγματικότητα στα ελληνικά σύνορα - με σαφή μείωση αφίξεων και στατιστικά που αποδεικνύουν πως η αυστηρή πολιτική αποδίδει.
Η ελληνική θέση είναι ότι η χώρα δεν μπορεί να επωμιστεί μονομερώς το βάρος των ευρωπαϊκών επιστροφών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι ροές μειώνονται θεαματικά χάρη στις εθνικές πολιτικές αποτροπής.
Σημαντική μείωση των αιτήσεων ασύλου στη Γερμανία
Την ίδια στιγμή οι αιτήσεις ασύλου που κατατίθενται στη Γερμανία καταγράφουν εμφανή μείωση σε σχέση με πέρυσι, και μάλιστα κατά 55%, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του γερμανικού υπ. Εσωτερικών, στα οποία αναφέρεται το πρακτορείο epd. Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει η DW, ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου που κατατίθενται για πρώτη φορά στη Γερμανία έχει πέσει στις 8.823 τον Οκτώβριο του 2025. Τον Οκτώβριο του 2024, δηλαδή έναν χρόνο πριν, ο αριθμός αυτός ανερχόταν στις 19.785.
Όπως δήλωσε στην κυριακάτικη Bild ο Χριστιανοκοινωνιστής υπ. Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, «η αλλαγή στη μεταναστευτική πολιτική αποδίδει» δεδομένου ότι, όπως εκτιμά, έχουν μειωθεί σημαντικά «οι παράγοντες εκείνοι που έλκουν την παράτυπη μετανάστευση προς τη Γερμανία», ενώ επιταχύνονται οι απελάσεις.
Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, κατά μέσο όρο απελαύνονται περίπου 2.000 άτομα από τη Γερμανία τον μήνα, ενώ εντός των πρώτων εννέα μηνών του έτους έχουν γίνει 17.651 απελάσεις – την ίδια περίοδο πέρυσι ο αριθμός τους ανερχόταν στις 14.706.
«Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους, να λήξει η τραγωδία εδώ» - Ο αδερφός της 56χρονης περιγράφει τα όσα συνέβησαν στα Βορίζια
ALCO: Στις 11,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, διαρκής αύξηση των αναποφάσιστων
«Ηλεκτρισμένη» τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της ΝΔ με τον επικεφαλής των ΕΛΤΑ - Θέμα διοίκησης θέτουν ευθέως βουλευτές
