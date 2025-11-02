Μηχανική βλάβη στο Super Star πριν τον απόπλου του από την Καβάλα
Το πλοίο θα αναχωρήσει στις 00:30 για εκτελέσει κανονικά το δρομολόγιο

Βλάβη στην αριστερή κύρια μηχανή παρουσίασε το επιβατηγό οχηματωγό πλοίο «Super Star» στο λιμάνι της Καβάλας, λίγο πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του.

Το πλοίο θα εκτελέσει δρομολόγιο με προορισμό τη Λήμνο, τον Άγιο Ευστράτιο και το Λαύριο, μεταφέροντας 113 επιβάτες, 34 Ι.Χ., 8 φορτηγά και 2 δίκυκλα.

Το πλοίο θα αναχωρήσει στις 00.30 για εκτελέσει κανονικά το δρομολόγιο.

Στους επιβάτες που επιθυμούσαν, προσφέρθηκαν καμπίνες.

