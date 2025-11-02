Χαλκιδική: Σημείο ιστορικής αναφοράς για τον Αλέξη Ζορμπά στο Παλαιοχώρι - Ο επισκέπτης θα συνομιλεί μαζί του μέσω ΑΙ

Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2026 - Μέσα από οθόνες και έξυπνες εφαρμογές, ο ίδιος ο Ζορμπάς θα μιλάει τόσο για τη ζωή του στην περιοχή όσο και για την ίδια την περιοχή, τα χαρακτηριστικά της, την ιστορία και τη λαογραφία της