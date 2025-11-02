Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Χαλκιδική: Σημείο ιστορικής αναφοράς για τον Αλέξη Ζορμπά στο Παλαιοχώρι - Ο επισκέπτης θα συνομιλεί μαζί του μέσω ΑΙ
Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2026 - Μέσα από οθόνες και έξυπνες εφαρμογές, ο ίδιος ο Ζορμπάς θα μιλάει τόσο για τη ζωή του στην περιοχή όσο και για την ίδια την περιοχή, τα χαρακτηριστικά της, την ιστορία και τη λαογραφία της
Σημείο ιστορικής αναφοράς για τον Αλέξη Ζορμπά δημιουργεί ο Δήμος Αριστοτέλη σε οικία, στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Όταν το έργο ολοκληρωθεί, εντός του 2026, ο επισκέπτης θα μπορεί να μπορεί να συνομιλεί ψηφιακά, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), με τον ήρωα του Νίκου Καζαντζάκη.
Ο Ζορμπάς δημιούργησε στην περιοχή μεγάλη οικογένεια και έζησε στην Ανατολική Χαλκιδική περίπου 22 χρόνια. Σε μία από τις επισκέψεις του στο Άγιον Όρος συνάντησε το συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη, ο οποίος μετοίκησε στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής από την Πιερία όπου γεννήθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, προκειμένου να εργαστεί ως μεταλλωρύχος στα Μεταλλεία Κασσάνδρας αλλά και αλλού, και μεταξύ τους αναπτύχθηκε ισχυρή σχέση φιλίας.
Το 1964 ο Μιχάλης Κακογιάννης βάσισε τη διάσημη ταινία Zorba the Greek στο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη με τίτλο «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά».
Αυτά τα γεγονότα αποτέλεσαν την αφορμή ώστε ο Δήμος Αριστοτέλη να δημιουργήσει το «Zorba the Greek project», ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολιτισμού και τουρισμού, το οποίο μάλιστα θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στη διεθνή τουριστική έκθεση W.T.M. του Λονδίνου (4 - 6.11.25).
Το σημείο ιστορικής αναφοράς για τον Αλέξη Ζορμπά αποτελεί μέρος αυτού του προγράμματος και σύμφωνα με τον δήμαρχο, Στέλιο Βαλιάνο, «σκοπός του είναι να δημιουργηθεί εκεί ένα σημείο ιστορικής αναφοράς που θα αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία. Μέσα από οθόνες και έξυπνες εφαρμογές, ο ίδιος ο Ζορμπάς θα μιλάει τόσο για τη ζωή του στην περιοχή όσο και για την ίδια την περιοχή, τα χαρακτηριστικά της, την ιστορία και τη λαογραφία της».
«Ο Δήμος απέκτησε το ακίνητο αυτό από δεκαέξι κληρονόμους που το είχαν στην ιδιοκτησία τους», τόνισε ο κ. Βαλιάνος, μιλώντας στο ΑΠΕ, ενώ γνωστοποίησε ότι οι εργασίες ήδη έχουν ξεκινήσει και το σπίτι ανακαινίζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αναδειχθεί και η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου με κεντρικό στοιχείο την πέτρα και τα υπόλοιπα αρχιτεκτονικά στοιχεία της μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής.
Παράλληλα, ο Δήμος Αριστοτέλη δημιούργησε συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα, ώστε να ενδυναμώσει το έργο και να εμπλουτίσει τις βιωματικές εμπειρίες γύρω από αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι περιπατητικές και ποδηλατικές διαδρομές, οι οποίες ακολουθούν «τα βήματά» του.
Οι διαδρομές προωθούνται μέσα από ειδικά σχεδιασμένο πλάνο, προσελκύοντας πλήθος εναλλακτικών ταξιδευτών ολόκληρο τον χρόνο, δεδομένου ότι ανήκουν στο οργανωμένο δίκτυο περιπατητικών περιηγήσεων του Δήμου Αριστοτέλη.
Σημειώνεται, ότι την περασμένη χρονιά, το 2024, σε συνεργασία με το Blog Visit Greece του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η δημοτική Αρχή διοργάνωσε παγκόσμια ψηφιακή καμπάνια και «σύστησε» το Παλαιοχώρι σε εκατομμύρια ταξιδευτές στις πέντε ηπείρους μέσα από έξι εξαιρετικά αφηγηματικά αφιερώματα για την κοινότητα, τη γαστρονομία της περιοχής, τα μονοπάτια, τα υφαντά, το ελατόδασος και τον ίδιο τον Ζορμπά.
