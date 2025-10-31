Πολίτες δοκίμασαν προσομοιωτές πτήσεων και συσκευές VR της Πολεμικής Αεροπορίας στο Σύνταγμα - Δείτε φωτογραφίες
Εκθεσιακό περίπτερο στο σταθμό του μετρό «Σύνταγμα» στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει και λειτουργεί εκθεσιακό περίπτερο με προσομοιωτές πτήσεων και συσκευές εικονικής πραγματικότητας (VR) στο μετρό του Συντάγματος. 

Από σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σταθμού του μετρό «Σύνταγμα» φιλοξενείται εκθεσιακό περίπτερο στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Η έκθεση περιλαμβάνει προσομοιωτές πτήσεων (Flight Simulators) αεροσκαφών F-16 και F-35, συσκευές εικονικής πραγματικότητας (VR), καθώς και stands ενημέρωσης της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας.

Παράλληλα, παρουσιάζονται στατικά αεροπορικά εκθέματα, ενώ τη διοργάνωση πλαισιώνει συναυλία της Μουσικής της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ο οποίος ξεναγήθηκε στους χώρους και συνομίλησε με το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας και το κοινό.

Δείτε φωτογραφίες


Κλείσιμο





