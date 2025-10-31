Βίντεο από την καραμπόλα με έναν νεκρό στη Λένορμαν - Εξετάζεται ο 61χρονος να έπαθε ανακοπή πριν τη σύγκρουση
Βίντεο από την καραμπόλα με έναν νεκρό στη Λένορμαν - Εξετάζεται ο 61χρονος να έπαθε ανακοπή πριν τη σύγκρουση
Το protothema.gr παρουσιάζει ένα βίντεο που αποτυπώνει την πορεία του αυτοκινήτου του 61χρονου λίγο πριν από την καραμπόλα - Έπεσε «αφρενάριστος» σε τέσσερα προπορευόμενα αμάξια
Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε χθες το απόγευμα ένας 61χρονος οδηγός ΙΧ το οποίο ενεπλάκη σε μια καραμπόλα πέντε οχημάτων επί της οδού Λένορμαν, στον Κολωνό.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα της Πέμπτης όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 61χρονος, κινούμενος με το ΙΧ του επί της οδού Λένορμαν, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού, έπεσε «αφρενάριστος» σε 4 προπορευόμενα αμάξια που ήταν ακινητοποιημένα πίσω από το φανάρι.
Ωστόσο, το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές είναι ο θάνατός του να μην προκλήθηκε από τη σύγκρουση αλλά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη δευτερόλεπτα πριν με αποτέλεσμα να μην προλάβει να σταματήσει το αυτοκίνητό του και να «καρφωθεί» στην ουρά των 4 άλλων οχημάτων.
Το protothema.gr παρουσιάζει ένα βίντεο-ντοκουμέντο που αποτυπώνει την πορεία του αυτοκινήτου του 61χρονου λίγο πριν από την καραμπόλα.
Δείτε το βίντεο:
Σε αυτό διακρίνεται το ΙΧ του να κινείται με μεγάλη ταχύτητα για το συγκεκριμένο σημείο και να ακολουθεί το προπορευόμενο όχημα σε απόσταση "αναπνοής".
Παράλληλα, δεν φαίνεται ο 61χρονος να κόβει ταχύτητα και να φρενάρει πριν από την ουρά στο φανάρι. Ελάχιστα μέτρα μετά συγκρούστηκε με το τέταρτο στην σειρά όχημα και ακολούθησε η καραμπόλα.
Τον άτυχο οδηγό παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 61χρονος κατέληξε από ανακοπή καρδιάς εν κινήσει και δεν πρόλαβε να γλιτώσει τη σύγκρουση με τα υπόλοιπα οχήματα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα της Πέμπτης όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 61χρονος, κινούμενος με το ΙΧ του επί της οδού Λένορμαν, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού, έπεσε «αφρενάριστος» σε 4 προπορευόμενα αμάξια που ήταν ακινητοποιημένα πίσω από το φανάρι.
Ωστόσο, το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές είναι ο θάνατός του να μην προκλήθηκε από τη σύγκρουση αλλά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη δευτερόλεπτα πριν με αποτέλεσμα να μην προλάβει να σταματήσει το αυτοκίνητό του και να «καρφωθεί» στην ουρά των 4 άλλων οχημάτων.
Το protothema.gr παρουσιάζει ένα βίντεο-ντοκουμέντο που αποτυπώνει την πορεία του αυτοκινήτου του 61χρονου λίγο πριν από την καραμπόλα.
Δείτε το βίντεο:
Σε αυτό διακρίνεται το ΙΧ του να κινείται με μεγάλη ταχύτητα για το συγκεκριμένο σημείο και να ακολουθεί το προπορευόμενο όχημα σε απόσταση "αναπνοής".
Παράλληλα, δεν φαίνεται ο 61χρονος να κόβει ταχύτητα και να φρενάρει πριν από την ουρά στο φανάρι. Ελάχιστα μέτρα μετά συγκρούστηκε με το τέταρτο στην σειρά όχημα και ακολούθησε η καραμπόλα.
Τον άτυχο οδηγό παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 61χρονος κατέληξε από ανακοπή καρδιάς εν κινήσει και δεν πρόλαβε να γλιτώσει τη σύγκρουση με τα υπόλοιπα οχήματα.
Ειδήσεις σήμερα:
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα