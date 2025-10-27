ΣΤΑΣΥ: Δεν υπάρχει κίνδυνος για τον σταθμό Μοναστηράκι του ΗΣΑΠ - Ξεκινούν εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Τη διαβεβαίωση ότι ο σταθμόςδεν έχει πρόβλημα στατικότητας δίνει η ΣΤΑΣΥ, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα στον Τύπο για «σοβαρό πρόβλημα» στο συγκεκριμένο ζήτημα.Σύμφωνα με τη διοίκηση τηςο σταθμός της Γραμμής 1 του Μετρό εμφανίζει πάντως διαχρονικά συνεχείς φθορές και γι’ αυτόνομο βρίσκεται σε πρόγραμμα συνολικής συντήρησης και ανακαίνισης.- Ο σταθμός της Γραμμής 1 του Μετρό "Μοναστηράκι" εμφανίζει διαχρονικά συνεχείς φθορές στην τοιχοποιία και το μεταλλικό στέγαστρο, λόγω παλαιότητας (τέλη του 19ου αιώνα) και υγρασίας, που δημιουργεί η εισροή υδάτων από το επίπεδο της πλατείας. Ο μεταλλικός φορέας του στεγάστρου ενισχύθηκε το 2000, κατά την κατασκευή του σταθμού της Γραμμής 3 του Μετρό.- Οι επιτόπιες αυτοψίες των τεχνικών συνεργείων της ΣΤΑ.ΣΥ και οι αναφορές επιβατών και μέσω της πλατφόρμας report.oasa.gr κατέδειξαν την ανάγκη συνολικών παρεμβάσεων στον σταθμό Μοναστηράκι (Γραμμή 1 Μετρό), δίχως να συντρέχει άμεσος κίνδυνος για τους χρήστες του.- Η ΣΤΑ.ΣΥ ανέθεσε σε πρώτη φάση την εκπόνηση μελετών, που θα αποτιμήσουν και θα αποτυπώσουν λεπτομερώς την υφιστάμενη δομική κατάσταση του σταθμού (κλειστοί χώροι, μεταλλικό στέγαστρο) και θα καθορίσουν τις τεχνικές λύσεις και παρεμβάσεις, στις οποίες θα προχωρήσει η εταιρεία.- Παράλληλα, για τη συνολική ανακαίνιση του σταθμού, υλοποιείται αυτήν την περίοδο ένα πλέγμα τεχνικών παρεμβάσεων, που περιλαμβάνει την τοποθέτηση πρόσθετων ενισχυτικών υδρορροών, εργασίες επιχρισμάτων και χρωματισμού, την επισκευή των ξύλινων εξωτερικών θυρών, την εφαρμογή τεχνικής λύσης για τον περιορισμό του κενού μεταξύ συρμού και αποβάθρας, καθώς και την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών και λαμπτήρων φθορίου με φωτιστικά και λαμπτήρες τεχνολογίας.Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», ο σταθμός τουαντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στατικότητας, ενώ υπάρχει ανησυχία για την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων.Κατά τη διάρκεια τωνπου πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες από τους ειδικούς τηςαποκαλύφθηκαν φθορές στην οροφή του σταθμού και συγκεκριμένα στον μεταλλικό φορέα της.Οι φθορές εντοπίζονται κυρίως στα τμήματα που συνδέουν τη Γραμμή 1 και τη Γραμμή 3, γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ να κινήσει διαδικασίες για την ανάθεση «στατικής μελέτης αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας της οροφής του σταθμού Μοναστηράκι». Η μελέτη θα καθορίσει τα απαραίτητα έργα ενίσχυσης και επισκευής.Ένα ακόμη πρόβλημα είναι το γεγονός ότι δεν είναι εφικτός ο εντοπισμός του συνολικού μεγέθους της οξείδωσης των μεταλλικών στοιχείων καθώς μεγάλο μέρος της κατασκευής βρίσκεται εγκιβωτισμένο κάτω από τα δάπεδα του κτηρίου και της πλατείας στο Μοναστηράκι.