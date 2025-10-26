Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Βραζιλία: Άγρια δολοφονία 18χρονου Έλληνα - Ληστές τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ
Βραζιλία: Άγρια δολοφονία 18χρονου Έλληνα - Ληστές τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ
Οι ληστές χτύπησαν το εστιατόριο στο οποίο εργαζόταν ο νεαρός με καταγωγή από τη Ρόδο, τα Σαββατοκύριακα
Τραγωδία εκτυλίχθηκε για ελληνική οικογένεια που ζει στη Βραζιλία καθώς ένας 18χρονος με καταγωγή από τη Ρόδο, έπεσε νεκρός από σφαίρες ληστών, την ώρα που εργάζονταν στο εστιατόριο που ανήκει στον πατέρα του.
Η οικογένεια που κατάγεται από το χωριό Ψίνθος, είχε μετακομίσει πριν από μερικά χρόνια στη Βραζιλία, όπου ζούσαν κι εργάζονταν διαθέτοντας το κατάστημα «Kebab do Grego».
Ο 18χρονος Θεόδωρος Κατταβενός, μόλις 18 ετών, σήμερα λίγο τις 2:30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, έπεσε νεκρός από τις σφαίρες ληστών, οι οποίοι μπήκαν στο εστιατόριο του πατέρας του, όπου εργαζόταν ο νεαρός τα Σαββατοκύριακα.
Σπαρακτική είναι και η ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του Γιάννης περιγράφοντας το τραγικό γεγονός: «Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»
Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με τη δολοφονία του 18χρονου στη Βραζιλία.
Πηγή: rodiaki.gr
Όλες οι ειδήσεις
Μουσείο του Λούβρου: Δυο συλλήψεις για τη ληστεία, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης
Οδυσσέας Ιωάννου για κηδεία Σαββόπουλου: Πού ήσουνα χθες Αριστερά μου;
Η Αθήνα στριμώχνεται στο Μετρό: Εκρηκτική άνοδος των επιβατών πάνω από 13% την τελευταία διετία
Η οικογένεια που κατάγεται από το χωριό Ψίνθος, είχε μετακομίσει πριν από μερικά χρόνια στη Βραζιλία, όπου ζούσαν κι εργάζονταν διαθέτοντας το κατάστημα «Kebab do Grego».
Ο 18χρονος Θεόδωρος Κατταβενός, μόλις 18 ετών, σήμερα λίγο τις 2:30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, έπεσε νεκρός από τις σφαίρες ληστών, οι οποίοι μπήκαν στο εστιατόριο του πατέρας του, όπου εργαζόταν ο νεαρός τα Σαββατοκύριακα.
Σπαρακτική είναι και η ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του Γιάννης περιγράφοντας το τραγικό γεγονός: «Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»
Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με τη δολοφονία του 18χρονου στη Βραζιλία.
Πηγή: rodiaki.gr
Όλες οι ειδήσεις
Μουσείο του Λούβρου: Δυο συλλήψεις για τη ληστεία, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης
Οδυσσέας Ιωάννου για κηδεία Σαββόπουλου: Πού ήσουνα χθες Αριστερά μου;
Η Αθήνα στριμώχνεται στο Μετρό: Εκρηκτική άνοδος των επιβατών πάνω από 13% την τελευταία διετία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα