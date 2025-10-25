Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Το Baby Boom Event επιστρέφει στην Αθήνα - Γιορτή για τη μητρότητα και τη γονεϊκότητα στο ΚΠΙΣΝ
Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στην αίθουσα «Φάρος»
Η μεγαλύτερη ημερίδα για τη μητρότητα και την εγκυμοσύνη, το Baby Boom Event, επιστρέφει για 14η χρονιά στην Αθήνα, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην αίθουσα «Φάρος».
Πρόκειται για μια διοργάνωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τους νέους γονείς, προσφέροντας έγκυρη επιστημονική ενημέρωση, βιωματικά workshops και τη δυνατότητα γνωριμίας με νέες υπηρεσίες και προϊόντα γύρω από την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και το μεγάλωμα του παιδιού.
Καταξιωμένοι μαιευτήρες, γυναικολόγοι, παιδίατροι, ψυχολόγοι και διατροφολόγοι θα ανέβουν στο βήμα, απαντώντας σε όλα τα ερωτήματα που απασχολούν τους γονείς. Ανάμεσά τους, ο πλαστικός χειρουργός Λευτέρης Δημητραδίου, ο οποίος θα αναλύσει το θέμα «Η αποκατάσταση του σώματος της γυναίκας μετά τη γέννα και πόσο αυτό επηρεάζει την ψυχολογία της», προσφέροντας μια διαφορετική, ουσιαστική ματιά στη γυναικεία αυτοπεποίθηση μετά τη μητρότητα.
Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα αναλάβει, όπως κάθε χρόνο, η Ράνια Θρασκιά, πολιτικός, δημοσιογράφος και σύμβουλος ψυχικής υγείας, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στη φετινή διοργάνωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρέμβαση της υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενας Ράπτη, η οποία θα μιλήσει για το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», που στηρίζει οικογένειες με παιδιά ηλικίας από δύο μηνών έως δυόμισι ετών. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί τον εκθεσιακό χώρο με κορυφαίες εταιρείες babycare, υγείας και οικογένειας, να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς και giveaways και να λάβει exclusive goodie bags γεμάτα δώρα και δείγματα προϊόντων.
Η διοργανώτρια και εμπνεύστρια του event, Ειρήνη Πασχαλέρη, σημειώνει: «Το Baby Boom Event είναι μια γιορτή γνώσης, φροντίδας και αγάπης για το παιδί και τη μητρότητα. Στόχος μας είναι κάθε γονιός να φύγει με περισσότερη σιγουριά και δύναμη για το ταξίδι της γονεϊκότητας». Η εκδήλωση θα διαρκέσει από τις 10:00 έως τις 15:00, συνδυάζοντας επιστημονική ενημέρωση, ψυχαγωγία και πρακτικές συμβουλές για τη σύγχρονη οικογένεια.
