Κτηνωδία στην Εύβοια: Πυροβόλησαν και σκότωσαν αδέσποτο σκύλο
Δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν, ήθελε μόνο λίγη αγάπη και ένα χάδι, σύμφωνα με κάτοικο της Λίμνης
Αντιδράσεις έχει από κατοίκους και φιλόζωους στη Λίμνη Ευβοίας έχει προκαλέσει ο θάνατος αδέσποτου σκύλου από πυροβολισμό.
Το τραγικό γεγονός έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση κατοίκου της Λίμνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία ανέφερε πως το άτυχο ζώο ήταν ιδιαίτερα φιλικό και αγαπητό στη γειτονιά, σύμφωνα με το evima.gr.
«Δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν, ήθελε μόνο λίγη αγάπη και ένα χάδι», έγραψε συγκλονισμένη η γυναίκα.
