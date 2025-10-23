Έρχονται τρία νέα προγράμματα για 40.000 θέσεις εργασίας από τη ΔΥΠΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΠΑ Θέσεις εργασίας Μακροχρόνια άνεργοι Ανεργία Μητέρες Απασχόληση Αγορά εργασίας

Έρχονται τρία νέα προγράμματα για 40.000 θέσεις εργασίας από τη ΔΥΠΑ

Επιδότηση έως 80% για μητέρες και μακροχρόνια ανέργους

Έρχονται τρία νέα προγράμματα για 40.000 θέσεις εργασίας από τη ΔΥΠΑ
Μέχρι το τέλος του 2025 ή στις αρχές του 2026, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) αναμένεται να ενεργοποιήσει τρία μεγάλα προγράμματα απασχόλησης, τα οποία θα δημιουργήσουν συνολικά 40.000 νέες θέσεις εργασίας.

Τα προγράμματα θα στοχεύουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, με έμφαση στις άνεργες μητέρες και στους μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 30-55 ετών.

ΔΥΠA: 30.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Τα δύο πρώτα προγράμματα, που αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, θα αφορούν 30.000 μακροχρόνια ανέργους. Θα προσφέρουν θέσεις πλήρους απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με στόχο την επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

Ειδικό πρόγραμμα για 10.000 μητέρες


Το τρίτο πρόγραμμα θα αφορά 10.000 άνεργες μητέρες (5.000 πλήρους και 5.000 μερικής απασχόλησης). Θα έχει διάρκεια 12 έως 15 μήνες και επιδότηση έως 80% του μισθού.

-Για πλήρη απασχόληση, το ανώτατο ποσό επιδότησης φτάνει τις 15.072 ευρώ για 15 μήνες.

-Για μερική απασχόληση, η επιδότηση ανέρχεται έως 680 ευρώ μηνιαίως, ή 10.200 ευρώ για 15 μήνες.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Τι καλύπτει η επιδότηση

Η επιχορήγηση αφορά:

Κλείσιμο
-Μηνιαίες μικτές αποδοχές,

-Εργοδοτικές εισφορές,

-Επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα,

-Επίδομα άδειας.

Ειδήσεις σήμερα:

15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος

Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία

Thema Insights

Ένας νέος κόσμος απόλαυσης και χαράς

Ένας νέος κόσμος απόλαυσης και χαράς

Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης