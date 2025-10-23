Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Έρχονται τρία νέα προγράμματα για 40.000 θέσεις εργασίας από τη ΔΥΠΑ
Έρχονται τρία νέα προγράμματα για 40.000 θέσεις εργασίας από τη ΔΥΠΑ
Επιδότηση έως 80% για μητέρες και μακροχρόνια ανέργους
Μέχρι το τέλος του 2025 ή στις αρχές του 2026, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) αναμένεται να ενεργοποιήσει τρία μεγάλα προγράμματα απασχόλησης, τα οποία θα δημιουργήσουν συνολικά 40.000 νέες θέσεις εργασίας.
Τα προγράμματα θα στοχεύουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, με έμφαση στις άνεργες μητέρες και στους μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 30-55 ετών.
Το τρίτο πρόγραμμα θα αφορά 10.000 άνεργες μητέρες (5.000 πλήρους και 5.000 μερικής απασχόλησης). Θα έχει διάρκεια 12 έως 15 μήνες και επιδότηση έως 80% του μισθού.
-Για πλήρη απασχόληση, το ανώτατο ποσό επιδότησης φτάνει τις 15.072 ευρώ για 15 μήνες.
-Για μερική απασχόληση, η επιδότηση ανέρχεται έως 680 ευρώ μηνιαίως, ή 10.200 ευρώ για 15 μήνες.
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.
-Μηνιαίες μικτές αποδοχές,
-Εργοδοτικές εισφορές,
-Επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα,
-Επίδομα άδειας.
Τα προγράμματα θα στοχεύουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, με έμφαση στις άνεργες μητέρες και στους μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 30-55 ετών.
ΔΥΠA: 30.000 θέσεις πλήρους απασχόλησηςΤα δύο πρώτα προγράμματα, που αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, θα αφορούν 30.000 μακροχρόνια ανέργους. Θα προσφέρουν θέσεις πλήρους απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με στόχο την επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας.
Ειδικό πρόγραμμα για 10.000 μητέρες
Το τρίτο πρόγραμμα θα αφορά 10.000 άνεργες μητέρες (5.000 πλήρους και 5.000 μερικής απασχόλησης). Θα έχει διάρκεια 12 έως 15 μήνες και επιδότηση έως 80% του μισθού.
-Για πλήρη απασχόληση, το ανώτατο ποσό επιδότησης φτάνει τις 15.072 ευρώ για 15 μήνες.
-Για μερική απασχόληση, η επιδότηση ανέρχεται έως 680 ευρώ μηνιαίως, ή 10.200 ευρώ για 15 μήνες.
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.
Τι καλύπτει η επιδότησηΗ επιχορήγηση αφορά:
-Μηνιαίες μικτές αποδοχές,
-Εργοδοτικές εισφορές,
-Επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα,
-Επίδομα άδειας.
Ειδήσεις σήμερα:
15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα