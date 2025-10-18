Πέντε δήμοι της Αττικής ενώνουν τις δυνάμεις τους για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα

Χρ. Αηδόνης: «Η δύναμή μας βρίσκεται στη συνεργασία»

Από τη δική του μεριά, ο δήμαρχος Παλλήνης Χρήστος Αηδόνης τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Με αυτή την αλλαγή της νομοθεσίας και την υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων, βρισκόμαστε πλέον αντιμέτωποι με έναν τεράστιο όγκο κλαδεμάτων και φυτικών υπολειμμάτων. Μας έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα και η έλλειψη προσωπικού, ενώ όλος αυτός ο όγκος μεταφράζεται και σε μεγάλο κόστος, καθώς πρέπει να μετακινηθεί σε ειδικές μονάδες, άρα πληρώνεται κόστος μεταφοράς, κόστος απόθεσης, το προσωπικό σε υπερωρίες. Αλλά και πέρα από αυτά, ειδικά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο η καθαριότητα έμεινε πίσω, γιατί έπρεπε να μαζευτεί όλη αυτή η εύφλεκτη ύλη. Βάλτε λοιπόν και τη μετακίνηση, να μπουν τα οχήματα στην Αττική οδό, να πάνε 30 χλμ. μέχρι τον χώρο που θα τα αποθέσουμε, οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο μεγαλώνει το πρόβλημα και το κόστος.Έτσι, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε οι πέντε δήμοι, ώστε να προχωρήσουμε αυτό το σχέδιο, προς όφελος των δημοτών μας και του περιβάλλοντος».Στο σημείο αυτό, ο κ. Αηδόνης αναφέρει για τη συνεργασία: «Οι πέντε δήμαρχοι είμαστε άνθρωποι που μπορούμε να συνεργαστούμε. Άλλωστε έχουμε συνεργαστεί και σε άλλα ζητήματα. Η δύναμή μας βρίσκεται λοιπόν στη συνεργασία. Μαζί μπορούμε να κάνουμε την περιοχή μας πρωτοπόρο στη βιώσιμη ενέργεια και να αφήσουμε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Έχουμε κάνει τις πρώτες συζητήσεις, έχουμε και τους ανθρώπους με γνώση του αντικειμένου και θα έχουμε και τη συνεργασία με επίσημους φορείς, ώστε να μπει μπροστά και να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο».Και στην ερώτηση, αν απέχει πολύ ο σχεδιασμός από την υλοποίηση, ο δήμαρχος Παλλήνης απαντά: «Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να την κάνουμε αυτή τη μονάδα και μάλιστα σε 15 μήνες. Έχουμε και τη φυτική ύλη σε υπερεπάρκεια. Και μπορούν και άλλοι δήμοι να φέρνουν τα δικά τους στη μονάδα μας, ήδη έχει υπάρξει ένα πρώτο ενδιαφέρον».Και καταλήγει: «Είναι ένα στοίχημα και θα ανοίξει δρόμους».