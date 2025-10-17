Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Κοζάνη: Αρκούδα διέσχισε κολυμπώντας τη λίμνη Πολυφύτου
Το σπάνιο περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο από επαγγελματία ψαρά προκαλεί αίσθηση, καθώς η αρκούδα κολυμπούσε για πάνω από 90 λεπτά
Ένα εντυπωσιακό θέαμα καταγράφηκε στη λίμνη Πολυφύτου, όπου μια αρκούδα διέσχισε κολυμπώντας τα νερά της λίμνης. Το ζώο κολυμπούσε, αδιαφορώντας για την παρουσία ανθρώπων και βάρκας σε κοντινή απόσταση.
Η αρκούδα ξεκίνησε την πορεία της από τα Κρανίδια Σερβίων και διένυσε μια απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων προς την Καισαρειά Κοζάνης, κολυμπώντας για πάνω από 90 λεπτά. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η αρκούδα παρέμεινε στο νερό καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, χωρίς να φανεί να κουράζεται.
Το μοναδικό περιστατικό κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο ο επαγγελματίας ψαράς Θανάσης Γκαμπούρας, ο οποίος βρισκόταν με τη βάρκα του στη λίμνη. Όπως ανέφερε, δεν είχε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο στη λίμνη Πολυφύτου. «Είχα την αγωνία αν τα καταφέρει να βγει στη στεριά, αλλά και τον φόβο μήπως πλησιάσει τη βάρκα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η αρκούδα, αφού ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδρομή της, βγήκε στη στεριά και χάθηκε στο δάσος.
