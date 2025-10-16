To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Kαι στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :

Ασημένια Βουλιώτη
«Είναι μεγάλη ελευθερία να βγαίνεις από τον μικρόκοσμό σου»
Τη γνωρίσαμε ως Δεσποινιώ στις «Ψυχοκόρες», μας εντυπωσίασε ως Μαρινέλλα στo «Υπάρχω», την αγαπήσαμε ως Μαγδαληνή στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Τρεις ρόλοι, το ίδιο πρόσωπο, η ίδια δίψα για ζωή και πειραματισμούς

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Νταϊάν Κίτον
Δεν έμοιαζε με καμία, την αγάπησαν όλοι
Από τους πρώην της, μέχρι τους συναδέλφους της στο Χόλιγουντ, λένε πως εξέπεμπε αυτή τη μαγική λέξη που τόσο αποζητούσε κι η ίδια: Αγάπη. Την έδινε απλόχερα και μάλλον συνεχίζει

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Paris Fashion Week
Στυλ, πολυτέλεια, καινοτομία
Θριαμβευτικά ντεμπούτα σχεδιαστών στο τιμόνι κορυφαίων οίκων, φρέσκες προτάσεις, all star cast show: η Eβδομάδα Mόδας στο Παρίσι τα είχε όλα

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Μαριλού Κατσαφάδου
«Τα πολλά μικρά πράγματα φέρνουν τους μεγάλους ρόλους»
Χειμαρρώδης, πληθωρική, με πλούσιο χιούμορ και τόνους θετικής διάθεσης, είναι τόσο απολαυστική στη συζήτηση όσο και και στις ερμηνείες της

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Νικολάι Αρσέλ
«Είναι όνειρό μου να κάνω ένα ελληνικό φιλμ»
Η βραδιά των Οσκαρ, τα τραύματα που γίνονται ταινίες, το νόημα της ζωής μέσα από την πατρότητα: ο βραβευμένος σκηνοθέτης επιστρέφει στη χώρα που νιώθει σπίτι του

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Ακόμα:
Στέλιος Σάρρος
Σκιές, φιγούρες & αλήθειες

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


130 χρόνια Zolotas
Η τέχνη του χρυσού

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Ομορφιά
Φυσικές & ανάλαφρες μπούκλες

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ



To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Μην το χάσετε!

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης