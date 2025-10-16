To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Ασημένια Βουλιώτη
«Είναι μεγάλη ελευθερία να βγαίνεις από τον μικρόκοσμό σου»
Τη γνωρίσαμε ως Δεσποινιώ στις «Ψυχοκόρες», μας εντυπωσίασε ως Μαρινέλλα στo «Υπάρχω», την αγαπήσαμε ως Μαγδαληνή στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Τρεις ρόλοι, το ίδιο πρόσωπο, η ίδια δίψα για ζωή και πειραματισμούς
Νταϊάν Κίτον
Δεν έμοιαζε με καμία, την αγάπησαν όλοι
Από τους πρώην της, μέχρι τους συναδέλφους της στο Χόλιγουντ, λένε πως εξέπεμπε αυτή τη μαγική λέξη που τόσο αποζητούσε κι η ίδια: Αγάπη. Την έδινε απλόχερα και μάλλον συνεχίζει
Paris Fashion Week
Στυλ, πολυτέλεια, καινοτομία
Θριαμβευτικά ντεμπούτα σχεδιαστών στο τιμόνι κορυφαίων οίκων, φρέσκες προτάσεις, all star cast show: η Eβδομάδα Mόδας στο Παρίσι τα είχε όλα
Μαριλού Κατσαφάδου
«Τα πολλά μικρά πράγματα φέρνουν τους μεγάλους ρόλους»
Χειμαρρώδης, πληθωρική, με πλούσιο χιούμορ και τόνους θετικής διάθεσης, είναι τόσο απολαυστική στη συζήτηση όσο και και στις ερμηνείες της
Νικολάι Αρσέλ
«Είναι όνειρό μου να κάνω ένα ελληνικό φιλμ»
Η βραδιά των Οσκαρ, τα τραύματα που γίνονται ταινίες, το νόημα της ζωής μέσα από την πατρότητα: ο βραβευμένος σκηνοθέτης επιστρέφει στη χώρα που νιώθει σπίτι του
Ακόμα:
Στέλιος Σάρρος
Σκιές, φιγούρες & αλήθειες
130 χρόνια Zolotas
Η τέχνη του χρυσού
Ομορφιά
Φυσικές & ανάλαφρες μπούκλες
