Χαλκίδα: Μαθήτρια υπέστη ηλεκτροπληξία προσπαθώντας να ανάψει το φως στο σχολείο
Δύο σοβαρά περιστατικά μέσα σε δύο ημέρες καταγγέλλει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Χαλκίδας – Ζητά ελέγχους σε σχολεία και επαρκή κρατική χρηματοδότηση
Ηλεκτροπληξία υπέστη το απόγευμα της Τετάρτης (15.10.2025) μία μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας, τη στιγμή που προσπάθησε να ανάψει τον διακόπτη του φωτισμού. Η μαθήτρια μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην Παιδιατρική Κλινική.
Το περιστατικό, όπως αναφέρει το eviaonline.gr, γνωστοποίησε η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Χαλκίδας, που κατήγγειλε δύο περιστατικά μέσα σε διάστημα δύο ημερών, σε σχολεία της Χαλκίδας.
Τη Δευτέρα (13.10.2025), σημειώθηκε βραχυκύκλωμα σε υποσταθμό της ΔΕΗ εντός του χώρου των ΕΠΑΛ Χαλκίδας, το οποίο προκάλεσε ανάφλεξη στον μετασχηματιστή. «Μόνο από τύχη δεν συνέβη σοβαρότερο ατύχημα», σημειώνει η Ένωση.
Η Ένωση Γονέων κάνει λόγο για «εγκληματική αμέλεια» εκ μέρους του Δήμου και του Υπουργείου Παιδείας, επιρρίπτοντάς τους ευθύνες για την έλλειψη ελέγχων και συντήρησης των σχολικών κτιρίων. «Η αδιαφορία αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας μαθήτριας και την έκθεση δεκάδων μαθητών σε κίνδυνο», τονίζεται χαρακτηριστικά.
Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση υπογραμμίζει: «Έχουμε διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για την κατάσταση των σχολικών κτιρίων στη Χαλκίδα, όμως κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν έχει ληφθεί. Δεν θα μείνουμε απαθείς. Απαιτούμε ασφαλή σχολεία για τα παιδιά μας και σύγχρονη, δημόσια και δωρεάν Παιδεία για όλους».
Η Ένωση ζητά την άμεση διεξαγωγή τεχνικών ελέγχων στα δύο σχολεία, καθώς και επαρκή κρατική χρηματοδότηση για τη συντήρηση και αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, ώστε «να μην κινδυνεύσει ποτέ ξανά κανένα παιδί μέσα στο σχολείο του».
ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ! Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Χαλκίδας καταγγέλλει τα πολύ σοβαρά περιστατικά που...Posted by Ένωση Συλλόγων Γονέων Χαλκίδας on Wednesday, October 15, 2025
