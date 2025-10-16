Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Σητείας
Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή είχε εστιακό βάθος 7,1 χιλιόμετρα
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης ανοιχτά της Σητείας.
Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή 24 χιλιόμετρα νοτιο-νοτιοανατολικά της Ζάκρου και είχε εστιακό βάθος 7,1 χιλιόμετρα.
