Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Κτίριο κατέρρευσε στον Πύργο, δείτε φωτογραφίες
Κτίριο κατέρρευσε στον Πύργο, δείτε φωτογραφίες
Στο σημείο αμέσως έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου Πύργου
Πανικός επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη στον Πύργο.
Ετοιμόρροπο κτίριο στην περιοχή, κατέρρευσε, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, σύμφωνα με το ilialive.gr.
Στο σημείο αμέσως έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου Πύργου.
Δείτε φωτογραφίες:
Ετοιμόρροπο κτίριο στην περιοχή, κατέρρευσε, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, σύμφωνα με το ilialive.gr.
Στο σημείο αμέσως έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου Πύργου.
Δείτε φωτογραφίες:
Ειδήσεις σήμερα:
Μπλόκα της Τροχαίας: Τι προβλέπει ο νόμος για τους οδηγούς που προειδοποιούν άλλους - Το «παίξιμο» με τα φώτα και οι ομάδες στα τσατ
«Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες» - Η λαίδη Έλγιν και ο ρόλος της στην κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα
Σκάνδαλο στην Ελβετία: Νοσοκόμα που φρόντιζε τον Μίκαελ Σουμάχερ έπεσε θύμα βιασμού από φίλο του γιου του
Μπλόκα της Τροχαίας: Τι προβλέπει ο νόμος για τους οδηγούς που προειδοποιούν άλλους - Το «παίξιμο» με τα φώτα και οι ομάδες στα τσατ
«Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες» - Η λαίδη Έλγιν και ο ρόλος της στην κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα
Σκάνδαλο στην Ελβετία: Νοσοκόμα που φρόντιζε τον Μίκαελ Σουμάχερ έπεσε θύμα βιασμού από φίλο του γιου του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα