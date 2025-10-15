Κτίριο κατέρρευσε στον Πύργο, δείτε φωτογραφίες
Κτίριο κατέρρευσε στον Πύργο, δείτε φωτογραφίες

Στο σημείο αμέσως έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου Πύργου

Πανικός επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη στον Πύργο.

Ετοιμόρροπο κτίριο στην περιοχή, κατέρρευσε, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, σύμφωνα με το ilialive.gr.

Στο σημείο αμέσως έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου Πύργου.

Δείτε φωτογραφίες:

