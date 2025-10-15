Πρόγραμμα «Λευκό Μπαστούνι» από την Άρτα μέχρι τον Βόλο: Η Σχολή σκύλων οδηγών Λάρα στο πλευρό των ανθρώπων με οπτική βλάβη

Η Σχολή σκύλων οδηγών Λάρα υλοποιεί το πρόγραμμα «Λευκό Μπαστούνι» από το 2022, με αφετηρία την Άρτα, όπου προσφέρθηκαν ατομικά μαθήματα λευκού μπαστουνιού. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε στα Ιωάννινα, το Ηράκλειο Κρήτης και πλέον στον Βόλο. Τα μαθήματα πραγματοποιεί η συνεργάτης της Σχολής Λάρα, η Λίνα Καλλέ, εκπαιδεύτρια κινητικότητας, προσανατολισμού και καθημερινών δεξιοτήτων ατόμων με οπτική βλάβη, φυσικοθεραπεύτρια NDT Bobath.