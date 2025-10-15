Συνελήφθη στη Βοιωτία ο 27χρονος που είχε δραπετεύσει από τις φυλακές Κασσάνδρας
Συνελήφθη χθες στη Βοιωτία ο 27χρονος Αλβανός που είχε δραπετεύσει από τις φυλακές Κασσάνδρας.
Στο πλαίσιο συνεργείων διενέργειας ελέγχων, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης επί του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη).
Όπως προέκυψε, οδηγός του οχήματος ήταν ο 27χρονος, ο οποίος το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου είχε αποδράσει από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Εκεί εξέτιε ποινή κάθειρξης 7 ετών και 6 μηνών για διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών. Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι replica (απομίμηση) και ένα κινητό τηλέφωνο.
Από την περεταίρω έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς είχε αρπάξει το όχημα με το οποίο κινούνταν λίγες ημέρες νωρίτερα. Το ΙΧ αυτοκίνητο κατασχέθηκε και θα αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχό του.
Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.
