Χαλκιδική: Δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας μαχαίρωσε 25χρονη και τη λήστεψε

ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Φυλακές Κασσάνδρας Ληστεία Δραπέτης

Ο δράστης εισέβαλε στο κατάλυμα όπου βρισκόταν η 25χρονη και, αφού τη μαχαίρωσε, της άρπαξε το κινητό της τηλέφωνο και 2.000 ευρώ -  Η νεαρή γυναίκα τον αναγνώρισε από φωτογραφία που της υπέδειξαν αστυνομικοί

Στράτος Λούβαρης
Μαρίνος Αλειφέρης
Αιματηρή επίθεση με θύμα μια 25χρονη κοπέλα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, σε ενοικιαζόμενη κατοικία στην περιοχή Κύψα, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν περίπου στις 5 το απόγευμα, όταν ο δράστης εισέβαλε στο κατάλυμα όπου βρισκόταν η 25χρονη και, αφού τη μαχαίρωσε, της άρπαξε το κινητό της τηλέφωνο και 2.000 ευρώ.

Αμέσως μετά, ο άνδρας τράπηκε σε φυγή, ενώ το θύμα, με καταγωγή από την Ουκρανία, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρό από τις Αρχές, καθώς ο άνδρας που επιτέθηκε στη νεαρή γυναίκα εκτιμάται ότι είναι ο ίδιος που δραπέτευσε χθες από τις φυλακές Κασσάνδρας. Μάλιστα, η 25χρονη τον αναγνώρισε από φωτογραφία που της υπέδειξαν αστυνομικοί.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος, υπήκοος Αλβανίας, δραπέτευσε περίπου στις 11 το πρωί της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούνταν κοντά στις φυλακές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν έγκλειστος για υποθέσεις παράνομης μεταφοράς μεταναστών.

