Χαλκιδική: Δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας μαχαίρωσε 25χρονη και τη λήστεψε

Ο δράστης εισέβαλε στο κατάλυμα όπου βρισκόταν η 25χρονη και, αφού τη μαχαίρωσε, της άρπαξε το κινητό της τηλέφωνο και 2.000 ευρώ - Η νεαρή γυναίκα τον αναγνώρισε από φωτογραφία που της υπέδειξαν αστυνομικοί