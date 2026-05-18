Φυλάκιση 5 ετών με αναστολή στον οδηγό νταλίκας για το θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη με θύμα 29χρονο μοτοσικλετιστή
Εγώ πέρασα με πράσινο, όμως η νταλίκα είναι μεγάλη, όλοι οι άλλοι ήταν εκεί να με βοηθήσουν να περάσω τη διασταύρωση, ισχυρίστηκε
Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών καταδικάστηκε ο 55χρονος οδηγός νταλίκας για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο μοτοσικλετιστή, τον περασμένο Σεπτέμβριο, στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στη Θεσσαλονίκη.
Ο κατηγορούμενος με καταγωγή από τη Βουλγαρία, κρίθηκε ένοχος από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεσή του να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής και έτσι ο 55χρονος που βρίσκονταν στη φυλακή μετά την απολογία του στον ανακριτή, θα αφεθεί ελεύθερος έως το Εφετείο.
Το θανατηφόρο τροχαίο έγινε όταν ο 55χρονος οδηγός της νταλίκας που κατευθυνόταν σε αποθήκη για να ξεφορτώσει, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και εισήλθε κάθετα στο δρόμο, όπου συγκρούστηκε με το διερχόμενο δίκυκλο που οδηγούσε ο 29χρονος. Σε βίντεο ντοκουμέντο που είχε δημοσιεύσει το protothema.gr, αποτυπώνεται καρέ-καρέ η στιγμή που ο 55χρονος οδηγός της νταλίκας διέσχισε κάθετα τον δρόμο στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η μοτοσικλέτα προσέκρουσε με σφοδρότητα στο βαρύ όχημα με αποτέλεσμα ο 29χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα.
Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον οδηγό της νταλίκας, καθώς και τρεις άνδρες – δύο Έλληνες και έναν Αλβανό – που του έκαναν «κουμάντο» και του έδιναν οδηγίες για να διασχίσει τον δρόμο. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της αποθήκης, έναν υπάλληλό της κι έναν πολίτη, (ηλικίας 66, 55 και 35 ετών) οι οποίοι αθωώθηκαν σήμερα από το ίδιο δικαστήριο.
Στην απολογία του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, ο 55χρονος οδηγός αρνήθηκε την κατηγορία. «Εγώ πέρασα με πράσινο, όμως η νταλίκα είναι μεγάλη. Όλοι οι άλλοι ήταν εκεί να με βοηθήσουν να περάσω τη διασταύρωση. Μου είπαν ότι θα με βοηθούσαν και πώς έτσι είχαν περάσει κι άλλα φορτηγά από το σημείο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.
