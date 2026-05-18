Η Ευρώπη προετοιμάζεται για το καλοκαίρι: Γιατί αεροπορικές εταιρείες και διυλιστήρια δεν ανησυχούν για τις διακοπές
Αύξηση παραγωγής, ενίσχυση εισαγωγών και στρατηγικά αποθέματα διασφαλίζουν ότι η Ευρώπη θα αποφύγει σοβαρές ελλείψεις παρά τον πόλεμο στο Ιράν - Τι λένε άνθρωποι της αγοράς στους Financial Times
Την πεποίθηση ότι η Ευρώπη θα αποφύγει σημαντικές ελλείψεις καυσίμων τζετ αυτό το καλοκαίρι, μετά την αύξηση της παραγωγής, την ενίσχυση των εισαγωγών και την αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων από τις κυβερνήσεις, εκφράζουν οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες και τα διυλιστήρια.
Η απώλεια προμηθειών από τη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν είχε θέσει υπό πίεση τον κλάδο της αεροπλοΐας, ωστόσο ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο' Λίρι, δήλωσε στους Financial Times ότι έχει «σχεδόν μηδενικές ανησυχίες για την προμήθεια καυσίμων σε όλη την Ευρώπη» για το καλοκαίρι. «Υπήρχε πραγματική ανησυχία πριν ένα ή δύο μήνες», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι αυξημένες προμήθειες από τις ΗΠΑ, τη Δυτική Αφρική και τη Νορβηγία, σε συνδυασμό με κάποιες αεροπορικές εταιρείες στην Κεντρική Ευρώπη που προμηθεύονται καύσιμα από τη Ρωσία, εξασφαλίζουν επάρκεια για την ήπειρο.
Τεστ αντοχής η περίοδος αιχμήςΠαρά την αισιοδοξία, πάντως, τα διυλιστήρια προειδοποιούν ότι η περίοδος αιχμής για τα αεροπορικά ταξίδια θα αποτελέσει ένα «τεστ αντοχής» για τον κλάδο. Η ισπανική ενεργειακή εταιρεία Repsol ανακοίνωσε ότι αύξησε την παραγωγή καυσίμων τζετ για τους επόμενους μήνες κατά 20-25% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, αναδιαμορφώνοντας τα διυλιστήρια ώστε να παράγουν μεγαλύτερη απόδοση κηροζίνης ανά βαρέλι αργού πετρελαίου.
«Η κίνηση αυτή στοχεύει να καλύψει τη θερινή περίοδο», δήλωσε ο Αντόνιο Μέστρε, επικεφαλής των λειτουργιών διυλιστηρίου της Repsol, σημειώνοντας ότι η Ισπανία αντιμετωπίζει, συνήθως, έντονη ζήτηση καυσίμων τζετ κατά τη διάρκεια της αιχμής και ότι καθυστέρησε τον προγραμματισμένο συντηρητικό στα διυλιστήρια.
Η Ευρώπη έχει αποφύγει τις μεγάλες διαταραχέςΜέχρι στιγμής, η Ευρώπη έχει αποφύγει σοβαρές διαταραχές, παρά την προειδοποίηση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA) τον Απρίλιο, ότι η περιοχή διαθέτει «ίσως μόνο έξι εβδομάδες καυσίμων τζετ». Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν περιορίσει μόνο ορισμένες μη κερδοφόρες βραχυπρόθεσμες διαδρομές.
Η British Airways ανακοίνωσε ότι διαθέτει επαρκείς προμηθευτές για ολόκληρο το θερινό πρόγραμμα, ενώ η Air France δήλωσε ότι τα αεροδρόμια της διαθέτουν αποθέματα αρκετά για μήνες.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Wizz Air, Τζόζεφ Βάραντι, επεσήμανε ότι η άνοδος των τιμών καυσίμων, αν και επώδυνη, βοήθησε την Ευρώπη να προσαρμοστεί, καθώς οι ΗΠΑ και η Νιγηρία έστειλαν επιπλέον εξαγωγές στην περιοχή. Οι τιμές καυσίμων στη Βόρεια Ευρώπη είχαν φτάσει στο ρεκόρ των 1.904 δολαρίων ανά τόνο τον Απρίλιο, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα διαπραγματεύονταν γύρω στα 1.328 δολάρια, περίπου 60% υψηλότερα από τα επίπεδα πριν την κρίση.
Ο επικεφαλής εμπορικών υπηρεσιών του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης, Σερβέρ Αϊντίν, σημείωσε ότι η αυξημένη ζήτηση μετά το κλείσιμο των κύριων κόμβων του Κόλπου αντιμετωπίζεται χωρίς πρόβλημα, χάρη στην πολλαπλή προμήθεια από διαφορετικούς προμηθευτές. «Η διαφοροποίηση είναι το κλειδί», είπε χαρακτηριστικά.
