Περισσότερα δρομολόγια, μικρότερες αναμονές και αύξηση επιβατών στα ΜΜΜ, τα στοιχεία του ΟΑΣΑ για τις συγκοινωνίες της Αθήνας

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (Επικυρώσεις εισιτηρίων)

Αισθητή μείωση στα 12 λεπτά οι χρονοαποστάσεις των λεωφορείων τις ώρες αιχμής

Στα 5 λεπτά θα μειωθούν οι χρονοαποστάσεις στη γραμμή 1

Σχεδόν 3,5 εκατομμύρια έλεγχοι εισιτηρίων σε 4 μήνες

Ήδη έχουν ενταχθεί 1.076 νέα οχήματα τελευταίας τεχνολογίας, ενώ στα επόμενα δύο χρόνια ο αριθμός των νέων οχημάτων αναμένεται να φτάσει τα 1.700, με τον συνολικό ενεργό στόλο να ξεπερνά τα 2.000 οχήματα.Παράλληλα, προχωρούν παρεμβάσεις για τη βελτίωση των χρονοαποστάσεων καταρχήν σε 15 πρότυπες γραμμές, με στόχο ακόμη και τα 8 λεπτά στην πρωινή αιχμή.Μάλιστα, η βελτίωση αποτυπώνεται ήδη στην καθημερινότητα των επιβατών, με αισθητή μείωση των χρόνων αναμονής στις πρότυπες γραμμές, στοιχείο που συνδέεται τόσο με την αύξηση της διαθεσιμότητας οχημάτων όσο και με την επιχειρησιακή αναδιοργάνωση του δικτύου. Στις 15 γραμμές με την υψηλότερη επιβατική κίνηση, οι χρονοαποστάσεις κινούνται στα 12 λεπτά περίπου κατά τις ώρες αιχμής, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2025.Η εικόνα αυτή αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με την αναβάθμιση και ενίσχυση του στόλου συρμών που βρίσκεται σε εξέλιξη στο δίκτυο των Μέσων Σταθερής Τροχιάς.Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η παρέμβαση στη Γραμμή 1, όπου προχωρά η εκτεταμένη ανακατασκευή 14 συρμών, με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας και τη σημαντική βελτίωση των χρονοαποστάσεων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι αναμονές θα μειωθούν στα 5 λεπτά, μια εξέλιξη που αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά την καθημερινότητα χιλιάδων επιβατών στη γραμμή με τη μεγαλύτερη ιστορική και λειτουργική σημασία για το δίκτυο της Αθήνας.Κάθε νέος συρμός που εντάσσεται στην κυκλοφορία, σημαίνει μικρότερες αναμονές στις αποβάθρες και περαιτέρω αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου της πόλης.Παράλληλα, για τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό δρομολογείται η προμήθεια 19 νέων συρμών νέας γενιάς -εκ των οποίων οι 7 αεροδρομικοί- ενώ εξελίσσεται πρόγραμμα αναβάθμισης των παλαιότερων συρμών με νέα τεχνολογικά συστήματα και σύγχρονα συστήματα κλιματισμού, με στόχο περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας και της συχνότητας των δρομολογίων.Στο ίδιο διάστημα εντατικοποιήθηκαν και οι έλεγχοι εισιτηρίων για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής. Συγκεκριμένα, ξεπέρασαν τους 3,48 εκατομμύρια το πρώτο τετράμηνο του έτους, σχεδόν διπλάσιοι σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ αυξημένη εμφανίζεται και η δύναμη των ελεγκτών, αλλά και τα επιβληθέντα πρόστιμα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 οι έλεγχοι άγγιξαν το 1 εκατομμύριο, αριθμός που αποτελεί ένα από τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί.Τα ευρήματα της έκθεσης του Ομίλου ΟΑΣΑ δείχνουν ότι η εκτεταμένη αναβάθμιση των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών αρχίζει να μεταφράζεται σε απτές βελτιώσεις για τους επιβάτες, με περισσότερα διαθέσιμα οχήματα, πυκνότερα δρομολόγια και μεγαλύτερη αξιοπιστία στις μετακινήσεις