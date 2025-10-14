Ζώα δεμένα στον ήλιο και παστουρωμένα - Καταγγελίες για κακοποίηση στην Πάρο

Σύμφωνα με την οργάνωση Adopt a Paw Today, τα περιστατικά αφορούν οκτώ συγκεκριμένες περιπτώσεις που σημειώθηκαν από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο 2025