Ζώα δεμένα στον ήλιο και παστουρωμένα - Καταγγελίες για κακοποίηση στην Πάρο
Περιστατικά παραμέλησης ζώων στην Πάρο το καλοκαίρι του 2025 φέρνει στο φως της δημοσιότητας φιλοζωική οργάνωση. Σκύλοι, γαϊδούρια, άλογα και κατσίκες ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες.
Σύμφωνα με την οργάνωση Adopt a Paw Today, τα περιστατικά αφορούν οκτώ συγκεκριμένες περιπτώσεις που σημειώθηκαν από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο 2025, σε περιοχές της Νάουσας, του Αμπελά και της Παροικιάς. Η Adopt a Paw Today τονίζει ότι στόχος δεν είναι η αντιπαράθεση με τις Αρχές, αλλά η συνεργασία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, με σεβασμό στη νομοθεσία.
Αναλυτικά τα περιστατικά κακοποίησης ζώων στην Πάρο:
• 14 Μαΐου 2025, Νάουσα: Σκύλος αλυσοδεμένος – καταγγελία, υπόθεση σε Εισαγγελέα.
• 5 Ιουνίου 2025, Αμπελάς – Νάουσα: Σκύλος αλυσοδεμένος – καταγγελία σε εξέλιξη.
• Ιούλιος 2025, Αμπελάς – Νάουσα: Άλογα δεμένα και εκτεθειμένα στον ήλιο – ενημερώθηκε Εισαγγελία.
• 14 Αυγούστου 2025, Μώλος – Νάουσα: Γάιδαρος δεμένος και εκτεθειμένος – στάλθηκαν στοιχεία στην Εισαγγελία.
• 18 Αυγούστου 2025, Αμπελάς – Νάουσα: Σκύλος και άλογο δεμένα, εκτεθειμένα – υπόθεση υπό διερεύνηση.
• 19 Σεπτεμβρίου 2025, Ξιφάρά – Νάουσα: Σκύλος αλυσοδεμένος – έγιναν συστάσεις.
• 23 Αυγούστου 2025, Αμπελάς – Νάουσα: Δύο οι αλυσοδεμένοι σκύλοι – υπενθύμιση σε αρμόδιες υπηρεσίες.
• 25 Αυγούστου 2025, Κουκουμαλιές – Παροικιά: Αίγες σε παστούρωμα – στάλθηκε φωτογραφικό υλικό στον Εισαγγελέα.
«Ως οργάνωση, δεν επιδιώκουμε αντιπαράθεση με τις Αρχές, αλλά συνεργασία ώστε να ενισχυθεί η πρόληψη αλλά και η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο, αλλά πιστεύουμε ότι με ευαισθητοποίηση των πολιτών και αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας μπορούμε να δούμε ουσιαστική βελτίωση», αναφέρει η Adopt a Paw Today και καλεί τους πολίτες να αναφέρουν κάθε περιστατικό κακομεταχείρισης ζώων αλλά και τις Αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την προστασία τους.
«Η κακοποίηση ζώων δεν μπορεί να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας. Η προστασία τους είναι υπόθεση όλων μας», καταλήγει η ανάρτηση.
Συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς μετά από καβγά στο αέρα της εκπομπής
Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα στον πλαστικό χειρουργό που ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου
