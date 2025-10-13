Κάρυστος: Πέθανε μετά από 9 μήνες νοσηλείας η 53χρονη Γεωργία που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από τον σύζυγό της
Η ανιψιά της γυναίκας αποκάλυψε ότι λίγο πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, η 53χρονη είχε καταφέρει να της μιλήσει:
«Ήρθε και με βρήκε και μου είπε: “Με έχει σκοτώσει με ένα σίδερο”»
Τραγικό τέλος είχε η 53χρονη γυναίκα από το Μαρμάρι Ευβοίας, η οποία υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματα που της είχε προκαλέσει ο 65χρονος σύζυγός της, μετά από εννέα μήνες νοσηλείας και βασανιστικής προσπάθειας να κρατηθεί στη ζωή.
Η γυναίκα είχε μεταφερθεί στις 17 Ιανουαρίου 2025 σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Καρύστου, με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι και σε όλο το σώμα. Από εκεί διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου τελικά κατέληξε.
«Δεν ήταν σε θέση να αυτοεξυπηρετηθεί, δεν πολυθυμόταν, δεν λειτουργούσε το μυαλό της λόγω της μεταμόσχευσης, του χειρουργείου. Είχε μεγάλη ενδοκράνια πίεση, είχε κάνει παροχέτευση. Δεν άντεξε η καρδιά της. Ήταν κλινήρης 9,5 μήνες», δήλωσε η ανιψιά της, περιγράφοντας τον μακροχρόνιο αγώνα που έδωσε η 53χρονη στο νοσοκομείο.
«Την έβρισκα στους δρόμους, χτυπημένη, με μελανιές. Μου έλεγε: “Με χτυπάει, με χτυπάει”. Τη ρώτησα “με τι σε χτυπάει;” και μου είπε “με τη μαγκούρα, με ξύλα, με ό,τι βρει”», συμπλήρωσε.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2025, όταν η 53χρονη μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο νοσοκομείο Καρύστου. Ο σύζυγός της προσπάθησε να δικαιολογήσει τα τραύματα λέγοντας ότι “έπεσε ενώ έκανε εξωτερικές εργασίες”, ωστόσο η σοβαρότητα των κακώσεων και μια ανώνυμη καταγγελία κινητοποίησαν τις αρχές.
Η ανιψιά της γυναίκας αποκάλυψε ότι λίγο πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, η 53χρονη είχε καταφέρει να της μιλήσει:
«Ήρθε και με βρήκε και μου είπε: “Με έχει σκοτώσει με ένα σίδερο”. Στην Αστυνομία φοβόταν να μιλήσει γιατί την είχε φοβερίσει».
Ο 65χρονος συνελήφθη και προφυλακίστηκε με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ενώ μετά τον θάνατο της γυναίκας αναμένεται μετατροπή του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.
«Την χτυπούσε με ξύλα και με μαγκούρες»Σύμφωνα με τις μαρτυρίες συγγενών, η γυναίκα ζούσε για χρόνια έναν εφιάλτη μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Ο 65χρονος σύζυγός της, με τον οποίο διέμενε σε αγροικία στο Μαρμάρι, την κακοποιούσε συστηματικά. «Έπινε και μετά τη χτυπούσε, τη βασάνιζε, την ταπείνωνε», ανέφερε χαρακτηριστικά συγγενικό της πρόσωπο.
Το χρονικό της υπόθεσης
