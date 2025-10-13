Κάρυστος: Πέθανε μετά από 9 μήνες νοσηλείας η 53χρονη Γεωργία που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από τον σύζυγό της

Η ανιψιά της γυναίκας αποκάλυψε ότι λίγο πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, η 53χρονη είχε καταφέρει να της μιλήσει:

«Ήρθε και με βρήκε και μου είπε: “Με έχει σκοτώσει με ένα σίδερο”»