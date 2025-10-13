Δυστύχημα στη Δράμα: Δεν μπορώ να ηρεμήσω από τη στιγμή που το έμαθα, λέει ο πατέρας του 14χρονου που σκοτώθηκε - Φωτογραφίες από το σημείο
Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η οικογένεια του 14χρονου που σκοτώθηκε στον Βώλακα της Δράμας, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε αγροτικό δρόμο, το μεσημέρι της Κυριακής(12/10)
Όπως έγινε γνωστό, το όχημα ανήκε σε συγχωριανό του 14χρονου, ο οποίος συνελήφθη λίγες ώρες μετά το τροχαίο, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για έκθεση.
Σύμφωνα με τον πατέρα του ανήλικου, λίγη ώρα πριν από το δυστύχημα ο 14χρονος τον συνάντησε στον δρόμο και συνομίλησε μαζί του, χωρίς να του πει ότι θα πάει βόλτα με το αυτοκίνητο και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την τραγωδία που θα ακολουθούσε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.
Σχετικά με το αν ο γιος του ήξερε να οδηγεί, ο πατέρας του 14χρονου ανέφερε πως «ήξερε και δεν ήξερε». Ο ίδιος ενημερώθηκε για το τραγικό συμβάν από την αστυνομία και αδυνατεί να πιστέψει πως από τη μια στιγμή στην άλλη έχασε τον γιο του. «Δεν μπορώ να ηρεμήσω από εκείνη τη στιγμή, έσβησαν όλα», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Υπενθυμίζεται ότι το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη δασική οδό Βώλακα – Λιβαδερού, όταν μπήκαν στο αυτοκίνητο ο 14χρονος και άλλοι τρεις ανήλικοι, ηλικίας 13, 14 και 15 ετών, που κατοικούν στην περιοχή.
Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κάποια στιγμή το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός οδοστρώματος, όπως φαίνεται και εικόνες από το σημείο που δημοσιεύει το protothema.gr, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και τον τραυματισμό των τριών επιβατών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Δράμας και δε διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.
Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Νευροκοπίου
