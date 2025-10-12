H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Νεκρός 14χρονος σε τροχαίο στη Δράμα - Οδηγούσε αγροτικό μαζί τους ανήλικους φίλους του
Το αυτοκίνητο ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να τραυματιστούν και άλλοι ανήλικοι
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στον Βώλακα της Δράμας όταν τέσσερα αγόρια 13, 14 και 15 ετών που κατοικούν στην περιοχή πήραν αγροτικό όχημα και το οδηγούσαν τους δρόμους του χωριού, αγροτικό όχημα.
Κάποια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες του alpha-news.gr, το αυτοκίνητο ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 14χρονος οδηγός και να χτυπήσει στο κεφάλι και τα πόδια ένα δεύτερο παιδί το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.
Τα άλλα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για το περιστατικό.
