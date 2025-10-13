Αυτοκίνητο συγχωριανού του οδηγούσε ο 14χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Δράμα
Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου συνελήφθη λίγες ώρες μετά το τροχαίο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για έκθεση
Σε συγχωριανό του 14χρονου ανήκε το αυτοκίνητο που οδηγούσε το παιδί όταν συνέβη το τροχαίο δυστύχημα το μεσημέρι της Κυριακής στη Δράμα στο οποίο έχασε τη ζωή του.
Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου συνελήφθη λίγες ώρες μετά το τροχαίο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για έκθεση.
Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη δασική οδό Βώλακα – Λιβαδερού όταν μπήκαν στο αυτοκίνητο ο 14χρονος και άλλοι τρεις ανήλικοι ηλικίας 13, 14 και 15 ετών που κατοικούν στην περιοχή.
Κάποια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες του alpha-news.gr, το αυτοκίνητο ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 14χρονος οδηγός και να χτυπήσει στο κεφάλι και τα πόδια ένα δεύτερο παιδί το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.
Τα άλλα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος από το Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Νευροκοπίου.
