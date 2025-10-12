H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Σε εξέλιξη έρευνες βορειοανατολικά της Σάμου για τον εντοπισμό αγνοούμενου αλλοδαπού
Σε εξέλιξη έρευνες βορειοανατολικά της Σάμου για τον εντοπισμό αγνοούμενου αλλοδαπού
Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ από ξηράς
Σε εξέλιξη βρίσκονται εκτεταμένες έρευνες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Σάμου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), για τον εντοπισμό πιθανού αγνοούμενου αλλοδαπού.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προηγήθηκε ο εντοπισμός 24 αλλοδαπών στη χερσαία περιοχή Ασπροχόρτι Σάμου, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές.
Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ από ξηράς, τα οποία ερευνούν τόσο την παράκτια όσο και τη θαλάσσια ζώνη της περιοχής.
Οι καιρικές συνθήκες χαρακτηρίζονται από άνεμους έντασης 5-6 μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προηγήθηκε ο εντοπισμός 24 αλλοδαπών στη χερσαία περιοχή Ασπροχόρτι Σάμου, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές.
Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ από ξηράς, τα οποία ερευνούν τόσο την παράκτια όσο και τη θαλάσσια ζώνη της περιοχής.
Οι καιρικές συνθήκες χαρακτηρίζονται από άνεμους έντασης 5-6 μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους
Γιώργος Λεβεντίδης: Ο μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Bath δύο χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο
Συνέλαβαν στο Μεξικό τον Έλληνα που βύθισε τη Σουηδία στο σκοτάδι των συμμοριών - Ποιος είναι ο Μίκαελ Τενέζος από τα Πιστιανά Άρτας
Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους
Γιώργος Λεβεντίδης: Ο μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Bath δύο χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο
Συνέλαβαν στο Μεξικό τον Έλληνα που βύθισε τη Σουηδία στο σκοτάδι των συμμοριών - Ποιος είναι ο Μίκαελ Τενέζος από τα Πιστιανά Άρτας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα