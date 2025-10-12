ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Σώμα

Σε εξέλιξη έρευνες βορειοανατολικά της Σάμου για τον εντοπισμό αγνοούμενου αλλοδαπού

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ από ξηράς

Σε εξέλιξη βρίσκονται εκτεταμένες έρευνες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Σάμου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), για τον εντοπισμό πιθανού αγνοούμενου αλλοδαπού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προηγήθηκε ο εντοπισμός 24 αλλοδαπών στη χερσαία περιοχή Ασπροχόρτι Σάμου, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ από ξηράς, τα οποία ερευνούν τόσο την παράκτια όσο και τη θαλάσσια ζώνη της περιοχής.

Οι καιρικές συνθήκες χαρακτηρίζονται από άνεμους έντασης 5-6 μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.

