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Υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά σε αποστακτήριο στο Σφακάκι Ρεθύμνου, δείτε βίντεο
Υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά σε αποστακτήριο στο Σφακάκι Ρεθύμνου, δείτε βίντεο
Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα
Στη διαδικασία της αποκάθαρσης βρίσκονται αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο επαγγελματικό κτήριο - αποστακτήριο, πλησίον της Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Εσταυρωμένου, στην περιοχή Σφακάκι Ρεθύμνου, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:15.
Οι πυροσβέστες πραγματοποιούν ελέγχους για πιθανές εστίες που έχουν καταπλακωθεί από υλικά, ενώ παράλληλα προχωρούν σε διαβροχή στα σημεία όπου εξακολουθεί να υπάρχει καπνός, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.
Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, εντός και περιμετρικά του κτηρίου, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενες εκτάσεις.
Το κτήριο, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του creta24 κάηκε ολοσχερώς, ενώ το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς εκτός των εγκαταστάσεων του αποστακτηρίου.
Δείτε φωτογραφίες:
Οι πυροσβέστες πραγματοποιούν ελέγχους για πιθανές εστίες που έχουν καταπλακωθεί από υλικά, ενώ παράλληλα προχωρούν σε διαβροχή στα σημεία όπου εξακολουθεί να υπάρχει καπνός, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.
Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, εντός και περιμετρικά του κτηρίου, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενες εκτάσεις.
Το κτήριο, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του creta24 κάηκε ολοσχερώς, ενώ το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς εκτός των εγκαταστάσεων του αποστακτηρίου.
Δείτε φωτογραφίες:
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