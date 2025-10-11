Έγκριση χρηματοδότησης 550.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών στο δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου
Έγκριση χρηματοδότησης 550.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών στο δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου

Αφορά σε περιοχές που επλήγησαν από έντονα καιρικά φαινόμενα

Έγκριση χρηματοδότησης 550.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών στο δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου
Χρηματοδότηση ύψους 550.000 ευρώ ενέκρινε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για έργα αποκατάσταση σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου που επλήγησαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Όπως ανακοίνωσε η δημοτική αρχή, πρόκειται για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου Σπήλι-Μουρνέ, καθώς και παρεμβάσεις αντιστήριξης με λιθοδομές στον οικισμό του Κισσού. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες εργασίες αποκατάστασης σε οικισμούς του δήμου που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Οι παρεμβάσεις αυτές, σύμφωνα με τον δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη, είχαν συζητηθεί με τον υπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο κ. Ταταράκης έκανε λόγο για άμεση ανταπόκριση και έμπρακτη στήριξή του υπουργού, δηλώνοντας πως «η εξασφάλιση αυτής της σημαντικής χρηματοδότησης είναι αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών, της συνεργασίας με το υπουργείο, και των ολοκληρωμένων τεχνικών μελετών μας. Προχωράμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε τα έργα να υλοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση, για την ενίσχυση της ασφάλειας και την ποιότητα ζωής των δημοτών μας».

