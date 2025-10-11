Διακοπή κυκλοφορίας στο Χαϊδάρι λόγω πτώσης εναερίων καλωδίων του ΔΕΔΔΗΕ

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων επιβλήθηκε σήμερα στο Χαϊδάρι, στην οδό Στρατάρχου Καραϊσκάκη, λόγω πτώσης εναερίων καλωδίων τουΣύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στο τμήμα της οδού από το ύψος της οδού Μαγνησίας έως την οδό Ηπείρου. Οι αρμόδιες αρχές έσπευσαν στο σημείο για την αποκατάσταση της βλάβης και την απομάκρυνση των καλωδίων, ενώ η τροχαία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας.Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο, οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία.