Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Θεσσαλονίκη: 34χρονος προσέλκυσε 14χρονη μέσω social media, την κλείδωσε σπίτι του, την χτύπησε και την βίασε
Θεσσαλονίκη: 34χρονος προσέλκυσε 14χρονη μέσω social media, την κλείδωσε σπίτι του, την χτύπησε και την βίασε
Την εξανάγκασε να προβεί σε γενετήσιες πράξεις μαζί του, ενώ μετά το τέλος των πράξεων της έδωσε χρηματικό ποσό
Δικογραφία σε βάρος ενός 34χρονου ο οποίος κατηγορείται ότι κλείδωσε στο σπίτι του μία 14χρονη την οποία γνώρισε μέσω διαδικτύου και την κακοποιούσε σεξουαλικά, σχηματίστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.
Ο 34χρονος κατηγορείται ότι από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, προσέγγισε μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης την ανήλικη και την προέτρεπε να του στέλνει φωτογραφίες από επίμαχα σημεία του σώματός της.
Επιπλέον, η παθούσα τον επισκέφθηκε στην οικία του στην περιοχή των Συκεών, όπου αφού την κλείδωσε, της προκάλεσε σωματικές βλάβες και την εξανάγκασε να προβεί σε γενετήσιες πράξεις μαζί του, ενώ μετά το τέλος των πράξεων της έδωσε χρηματικό ποσό.
Σε διαφορετική χρονική στιγμή, ο 34χρονος προσέφερε στην οικία του ναρκωτικές ουσίες (κάνναβη) τόσο στην ανήλικη όσο και σε έτερο ανήλικο φίλο της.
Σημειώνεται ότι ο 34χρονος συνελήφθη τον Αύγουστο, καθώς σε έρευνα της οικίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, ζυγαριά ακριβείας, και χρηματικό ποσό προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών, καθώς επίσης και διάφορα ψηφιακά πειστήρια.
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους, πορνογραφία ανηλίκων, γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής και παράνομη κατακράτηση.
Ειδήσεις σήμερα:
«Δώρο» οι φόροι 3 ετών σε όσους ανοίξουν σπίτια για ενοικίαση - Τι αλλάζει για σπίτια άνω των 120 τμ που έμεναν κλειστά
Εγκρίθηκε και από το Ισραήλ η πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ για το τέλος του πολέμου στη Γάζα - Τι να αναμένουμε τις επόμενες 72 ώρες
Σκάνδαλο με πρώην μοντέλο του Penthouse: Πουλούσε έρωτα σε ηλικιωμένους στο Λος Άντζελες, έμπαινε στα σπίτια τους και έκλεβε
Ο 34χρονος κατηγορείται ότι από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, προσέγγισε μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης την ανήλικη και την προέτρεπε να του στέλνει φωτογραφίες από επίμαχα σημεία του σώματός της.
Επιπλέον, η παθούσα τον επισκέφθηκε στην οικία του στην περιοχή των Συκεών, όπου αφού την κλείδωσε, της προκάλεσε σωματικές βλάβες και την εξανάγκασε να προβεί σε γενετήσιες πράξεις μαζί του, ενώ μετά το τέλος των πράξεων της έδωσε χρηματικό ποσό.
Σε διαφορετική χρονική στιγμή, ο 34χρονος προσέφερε στην οικία του ναρκωτικές ουσίες (κάνναβη) τόσο στην ανήλικη όσο και σε έτερο ανήλικο φίλο της.
Σημειώνεται ότι ο 34χρονος συνελήφθη τον Αύγουστο, καθώς σε έρευνα της οικίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, ζυγαριά ακριβείας, και χρηματικό ποσό προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών, καθώς επίσης και διάφορα ψηφιακά πειστήρια.
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους, πορνογραφία ανηλίκων, γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής και παράνομη κατακράτηση.
Ειδήσεις σήμερα:
«Δώρο» οι φόροι 3 ετών σε όσους ανοίξουν σπίτια για ενοικίαση - Τι αλλάζει για σπίτια άνω των 120 τμ που έμεναν κλειστά
Εγκρίθηκε και από το Ισραήλ η πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ για το τέλος του πολέμου στη Γάζα - Τι να αναμένουμε τις επόμενες 72 ώρες
Σκάνδαλο με πρώην μοντέλο του Penthouse: Πουλούσε έρωτα σε ηλικιωμένους στο Λος Άντζελες, έμπαινε στα σπίτια τους και έκλεβε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα