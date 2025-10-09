«Νοσοκόμα είμαι τι θέλεις να κάνω»: Ο διάλογος της νοσηλεύτριας με τον σύζυγο της 28χρονης που πέθανε στην Αρτα, σύμφωνα με την αδελφή της
Χάσαμε κάθε ελπίδα από τη στιγμή που η Σπυριδούλα μπήκε στη ΜΕΘ, λέει η αδελφή της 28χρονης που πέθανε από αναφυλακτικό σοκ στην Άρτα - Μιλά για χαμένο χρόνο και ολιγωρία των γιατρών
Για τον χαμένο χρόνο και την ολιγωρία των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού που στοίχησαν τη ζωή στην 28χρονη έγκυο που πέθανε από αναφυλακτικό σοκ στο νοσοκομείο Άρτας μίλησε η αδελφή της άτυχης γυναίκας.
Η αδελφή της άτυχης 28χρονης περιέγραψε στον ΣΚΑΪ όλα όσα εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο. Όπως είπε, η γυναίκα που ήταν έγκυος στην έβδομη εβδομάδα κύησης παρουσίασε μία μικρή αιμορραγία και πήγε στο νοσοκομείο το βράδυ της περασμένης Κυριακής όπου έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις με τους γιατρούς τότε να διαβεβαιώνουν ότι το παιδί της ήταν καλά στην υγεία του.
Κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους πάρθηκε η απόφαση να της χορηγηθεί αντιβίωση. Σύμφωνα με την αδελφή της 28χρονης αφού έλαβε την αγωγή παρουσίασε κάποιο αλλεργικό σοκ.
Η ίδια είπε ότι τα λόγια της νοσηλεύτριας που βρισκόταν στον θάλαμο στον σύζυγο της Σπυριδούλας ήταν «εγώ νοσοκόμα είμαι τι θέλεις να κάνω» με τον ίδιο να της απαντάει «φώναξε έναν γιατρό».
Αντ' αυτού υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον γιατρό που είχε αναλάβει την 28χρονη και στην πρώτη της εγκυμοσύνη.
«Το λάθος που θεωρούμε ότι έγινε ήταν η ασυνεννοησία και ο χαμένος χρόνος που κόστισε τη ζωή στην Σπυριδούλα»
«Και εμείς που δεν είμαστε γιατροί ξέρουμε ότι σε κάποιο αλλεργικό σοκ δίνεται αδρεναλίνη και όχι κορτιζόνη», συμπλήρωσε η αδελφή της 28χρονης η οποία συμπλήρωσε ότι «η συγκεκριμένη κορτιζόνη δεν ήταν η κατάλληλη».
Εξήγησε ότι αρχικά ο μαιευτήρας - γυναικολόγος αρχικά τους ενημέρωσε ότι κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την 28χρονη. «Σύμφωνα με τις εξελίξεις, ήταν δεδομένο ότι η αδελφή μου είχε χάσει τη μάχη από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο βράδυ», είπε στη συνέχεια η αδελφή της 28χρονης τονίζοντας ότι από τη στιγμή που μπήκε η Σπυριδούλα στην εντατική, έχασαν τις ελπίδες τους.
«Η ενημέρωση ότι δεν υπάρχουν πιθανότητες ήρθε την Τρίτη», σημείωσε η αδελφή της Σπυριδούλας.
