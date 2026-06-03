Από μια στέρεη ελληνική παραγωγική βάση σε διεθνή δύναμη με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες, η DEMO αποδεικνύει όχι μόνο ότι η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό, αλλά και ότι αυτή η χώρα κρύβει μέσα της τεράστιες δυνάμεις.
Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στα διακστήρια στα Χανιά, δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στα διακστήρια στα Χανιά, δείτε φωτογραφίες
Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και τις υλικές ζημιές δεν σημειώθηκε τραυματισμός
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου 2026 στο κέντρο των Χανίων, μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Γιαμπουδάκη και Λιακοπούλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του kriti360.gr, δύο επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το ένα από τα δύο αυτοκίνητα να ανατραπεί.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση περιστατικού και να διασφαλίσουν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για τους εμπλεκόμενους ή τους περαστικούς.
Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και τις υλικές ζημιές που υπέστησαν τα οχήματα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν σημειώθηκε τραυματισμός.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του kriti360.gr, δύο επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το ένα από τα δύο αυτοκίνητα να ανατραπεί.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση περιστατικού και να διασφαλίσουν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για τους εμπλεκόμενους ή τους περαστικούς.
Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και τις υλικές ζημιές που υπέστησαν τα οχήματα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν σημειώθηκε τραυματισμός.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο
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