Βαρύ πένθος στην Πάτρα, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν πατέρα και γιο που σκοτώθηκαν σε τροχαίο: Έφυγαν αγκαλιασμένοι
Βαρύ πένθος στην Πάτρα, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν πατέρα και γιο που σκοτώθηκαν σε τροχαίο: Έφυγαν αγκαλιασμένοι
Πλήθος κόσμου βρέθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας - Πατέρας και γιος ήδη βρίσκονται σε μια άλλη σφαίρα εκεί όπου δεν υπάρχει πόνος, είπε ο Μητροπολίτης Πατρών
UPD:
Σε κλίμα οδύνης η Πάτρα αποχαιρέτησε τον Διονύση Γκέκα και τον 17χρονο γιο του, τον Ηλία – Κωνσταντίνο, που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής (31/5) στην έξοδο της πόλης.
Πλήθος κόσμου βρέθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας για να πουν το τελευταίο «αντίο» σε πατέρα και γιο, σύμφωνα με το pelop.gr. Τη νεκρώσιμη ακολουθία τέλεσε ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος ο οποίος είπε τα εξής:
«Ήταν αγκαλιασμένοι σε όλη τους τη ζωή και έφυγαν αγκαλιασμένοι. Ήδη βρίσκονται σε μια άλλη σφαίρα εκεί όπου δεν υπάρχει πόνος. Αυτή είναι η διαβεβαίωση του Ιησού Χριστού. Ότι ο θάνατος καταργήθηκε. Μεταφέρω τις ευχές και την αγάπη του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου και της Ιεράς Συνόδου. Όλοι είμαστε μια οικογένεια και πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δεν πρόκειται ποτέ να λείψουν από τις καρδιές μας. Με την ανθρώπινη λογική το γεγονός αυτό δεν ξεπερνιέται. Θυμάμαι τον Ηλία-Κωνσταντίνο πόσο ξεχώριζε στο Πειραματικό Λύκειο. Όμως αυτοί τώρα ψάλλουν μαζί με τους αγγέλους εκεί ψηλά – όσο και αν μας φαίνεται απίστευτο – το Χριστός Ανέστη».
H ταφή πατέρα και γιου θα πραγματοποιηθεί στο Β’ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Πλήθος κόσμου βρέθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας για να πουν το τελευταίο «αντίο» σε πατέρα και γιο, σύμφωνα με το pelop.gr. Τη νεκρώσιμη ακολουθία τέλεσε ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος ο οποίος είπε τα εξής:
«Ήταν αγκαλιασμένοι σε όλη τους τη ζωή και έφυγαν αγκαλιασμένοι. Ήδη βρίσκονται σε μια άλλη σφαίρα εκεί όπου δεν υπάρχει πόνος. Αυτή είναι η διαβεβαίωση του Ιησού Χριστού. Ότι ο θάνατος καταργήθηκε. Μεταφέρω τις ευχές και την αγάπη του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου και της Ιεράς Συνόδου. Όλοι είμαστε μια οικογένεια και πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δεν πρόκειται ποτέ να λείψουν από τις καρδιές μας. Με την ανθρώπινη λογική το γεγονός αυτό δεν ξεπερνιέται. Θυμάμαι τον Ηλία-Κωνσταντίνο πόσο ξεχώριζε στο Πειραματικό Λύκειο. Όμως αυτοί τώρα ψάλλουν μαζί με τους αγγέλους εκεί ψηλά – όσο και αν μας φαίνεται απίστευτο – το Χριστός Ανέστη».
H ταφή πατέρα και γιου θα πραγματοποιηθεί στο Β’ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
UPD:
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