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Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών: Ποια είναι η νέα πανεπιστημιακή στέγη των καλλιτεχνών
Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών: Ποια είναι η νέα πανεπιστημιακή στέγη των καλλιτεχνών
Σοφία Ζαχαράκη: Η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής εκφράζει ακριβώς τη φιλοσοφία της νέας Σχολής, ακαδημαϊκό κύρος, σεβασμό στην ιστορία και μακρά παράδοση των φορέων
Ένα νέο κεφάλαιο για την καλλιτεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα ανοίγει με την έναρξη των εργασιών της Διοικούσας Επιτροπής της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών (Α.Σ.Π.Τ.), η οποία συνεδρίασε για πρώτη φορά σήμερα, Τρίτη 3 Ιουνίου 2026 στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, παρουσία της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη και του υφυπουργού, καθηγητή Νίκου Παπαϊωάννου.
Η συνάντηση σηματοδοτεί την επίσημη ενεργοποίηση της Διοικούσας Επιτροπής και την έναρξη της μεταβατικής περιόδου λειτουργίας του νέου ιδρύματος, που φιλοδοξεί να καλύψει ένα διαχρονικό κενό στην ανώτατη καλλιτεχνική εκπαίδευση της χώρας και να αποτελέσει την πανεπιστημιακή στέγη των παραστατικών τεχνών.
Η ίδρυση της Α.Σ.Π.Τ., η οποία αποτέλεσε αίτημα δεκαετιών για τον καλλιτεχνικό κόσμο, περνά πλέον από το στάδιο της νομοθέτησης στο στάδιο της υλοποίησης. Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, η Διοικούσα Επιτροπή αναλαμβάνει το κρίσιμο έργο του σχεδιασμού και της οργάνωσης όλων των απαραίτητων διοικητικών, ακαδημαϊκών και οργανωτικών διαδικασιών που θα επιτρέψουν την πλήρη λειτουργία της Σχολής.
Credits φωτογραφιών: Μάριος Αϋφαντής
Στο επίκεντρο της πρώτης συνάντησης βρέθηκε ο προγραμματισμός των άμεσων ενεργειών που απαιτούνται για τη μεταβατική λειτουργία του νέου ιδρύματος. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν η συγκρότηση των ακαδημαϊκών οργάνων και του Καλλιτεχνικού Συμβουλίου, η προετοιμασία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την προσωρινή οργάνωση της Σχολής, η επεξεργασία των προγραμμάτων σπουδών, η προώθηση των προγραμματικών συμβάσεων με τους πέντε φορείς που θα συγκροτήσουν τον νέο οργανισμό, καθώς και ζητήματα διοικητικής υποστήριξης, στελέχωσης και αποσπάσεων προσωπικού.
Η Διοικούσα Επιτροπή, που αναλαμβάνει καθήκοντα, απαρτίζεται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, με διαδρομή, γνώση και ισχυρό συμβολισμό για τον χώρο των παραστατικών τεχνών. Η σύνθεσή της εκφράζει ακριβώς τη φιλοσοφία της νέας Σχολής: ακαδημαϊκό κύρος, σεβασμό στην ιστορία και μακρά παράδοση των φορέων, σύνδεση με τη ζώσα καλλιτεχνική πράξη και πίστη στη δύναμη της δημιουργίας.
Η λειτουργία της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών είναι ένα στοίχημα που θα κερδίσουμε. Για τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν, να δημιουργήσουν και να μείνουν στη χώρα τους με προοπτική. Για τους νέους καλλιτέχνες που χρειάζονται καθαρές εκπαιδευτικές διαδρομές και ανοιχτούς ορίζοντες. Για έναν χώρο με πνοή, όραμα, ιδέες και τεράστια δύναμη, που τιμά την Ελλάδα και μας κάνει υπερήφανους».
Credits φωτογραφιών: Μάριος Αϋφαντής
Σε ανάρτησή της με αφορμή τη σημερινή συνάντηση, η υπουργός συνέδεσε τη δημιουργία της Σχολής με μια ευρύτερη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, υπογραμμίζοντας ότι ορισμένες αλλαγές δεν επιλύουν μόνο πρακτικά ζητήματα αλλά «κλείνουν ιστορικούς κύκλους δεκαετιών και ανοίγουν νέους δρόμους στις επόμενες γενιές».
Η συνάντηση σηματοδοτεί την επίσημη ενεργοποίηση της Διοικούσας Επιτροπής και την έναρξη της μεταβατικής περιόδου λειτουργίας του νέου ιδρύματος, που φιλοδοξεί να καλύψει ένα διαχρονικό κενό στην ανώτατη καλλιτεχνική εκπαίδευση της χώρας και να αποτελέσει την πανεπιστημιακή στέγη των παραστατικών τεχνών.
Η ίδρυση της Α.Σ.Π.Τ., η οποία αποτέλεσε αίτημα δεκαετιών για τον καλλιτεχνικό κόσμο, περνά πλέον από το στάδιο της νομοθέτησης στο στάδιο της υλοποίησης. Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, η Διοικούσα Επιτροπή αναλαμβάνει το κρίσιμο έργο του σχεδιασμού και της οργάνωσης όλων των απαραίτητων διοικητικών, ακαδημαϊκών και οργανωτικών διαδικασιών που θα επιτρέψουν την πλήρη λειτουργία της Σχολής.
Credits φωτογραφιών: Μάριος Αϋφαντής
Στο επίκεντρο της πρώτης συνάντησης βρέθηκε ο προγραμματισμός των άμεσων ενεργειών που απαιτούνται για τη μεταβατική λειτουργία του νέου ιδρύματος. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν η συγκρότηση των ακαδημαϊκών οργάνων και του Καλλιτεχνικού Συμβουλίου, η προετοιμασία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την προσωρινή οργάνωση της Σχολής, η επεξεργασία των προγραμμάτων σπουδών, η προώθηση των προγραμματικών συμβάσεων με τους πέντε φορείς που θα συγκροτήσουν τον νέο οργανισμό, καθώς και ζητήματα διοικητικής υποστήριξης, στελέχωσης και αποσπάσεων προσωπικού.
«Κλείνει μια εκκρεμότητα δεκαετιών»Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την ίδρυση της Α.Σ.Π.Τ. ως μια σημαντική τομή για τον χώρο των παραστατικών τεχνών, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια θεσμική εκκρεμότητα που πλέον βρίσκει τη λύση της. Όπως δήλωσε: «Η ίδρυση της Α.Σ.Π.Τ. κλείνει μια εκκρεμότητα δεκαετιών και δίνει στις παραστατικές τέχνες τη θεσμική θέση που τους αξίζει. Η Ελλάδα είχε πάντα μεγάλους δημιουργούς, σημαντικούς φορείς και ισχυρή καλλιτεχνική παράδοση. Από σήμερα αποκτά ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που θα αποτελέσει την ακαδημαϊκή στέγη για τις επόμενες γενιές καλλιτεχνών.
Η Διοικούσα Επιτροπή, που αναλαμβάνει καθήκοντα, απαρτίζεται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, με διαδρομή, γνώση και ισχυρό συμβολισμό για τον χώρο των παραστατικών τεχνών. Η σύνθεσή της εκφράζει ακριβώς τη φιλοσοφία της νέας Σχολής: ακαδημαϊκό κύρος, σεβασμό στην ιστορία και μακρά παράδοση των φορέων, σύνδεση με τη ζώσα καλλιτεχνική πράξη και πίστη στη δύναμη της δημιουργίας.
Η λειτουργία της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών είναι ένα στοίχημα που θα κερδίσουμε. Για τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν, να δημιουργήσουν και να μείνουν στη χώρα τους με προοπτική. Για τους νέους καλλιτέχνες που χρειάζονται καθαρές εκπαιδευτικές διαδρομές και ανοιχτούς ορίζοντες. Για έναν χώρο με πνοή, όραμα, ιδέες και τεράστια δύναμη, που τιμά την Ελλάδα και μας κάνει υπερήφανους».
Credits φωτογραφιών: Μάριος Αϋφαντής
Σε ανάρτησή της με αφορμή τη σημερινή συνάντηση, η υπουργός συνέδεσε τη δημιουργία της Σχολής με μια ευρύτερη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, υπογραμμίζοντας ότι ορισμένες αλλαγές δεν επιλύουν μόνο πρακτικά ζητήματα αλλά «κλείνουν ιστορικούς κύκλους δεκαετιών και ανοίγουν νέους δρόμους στις επόμενες γενιές».
Όπως σημείωσε, η Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών υπήρξε «όραμα δεκαετιών για γενιές καλλιτεχνών» και πλέον αποτελεί νόμο του κράτους. Η σημερινή συνάντηση, σύμφωνα με την ίδια, είχε ως στόχο τη μετάβαση «από τη θεσμική κατοχύρωση, στην ουσιαστική λειτουργία του νέου ιδρύματος, που αλλάζει τον χάρτη της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, με σεβασμό στο ζωντανό χαρακτήρα του πεδίου».
Η κ. Ζαχαράκη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από το νέο εγχείρημα: τους φοιτητές που αναζητούν σαφή ακαδημαϊκή προοπτική, τους δημιουργούς που επιδιώκουν τη σύνδεση της τέχνης με τη γνώση και την έρευνα, τα νέα παιδιά που θέλουν να δημιουργήσουν στην Ελλάδα και τους διδάσκοντες που θα στελεχώσουν μια σχολή σχεδιασμένη γύρω από την καλλιτεχνική πράξη, τη σκηνική εμπειρία, την ερμηνεία και τη δημιουργία.
Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο θα σταθεί δίπλα στη νέα Σχολή σε κάθε στάδιο της μεταβατικής της λειτουργίας, με πλήρη θεσμική υποστήριξη, ώστε η Α.Σ.Π.Τ. να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την καλλιτεχνική εκπαίδευση στη χώρα. Όπως ανέφερε, η δημιουργία του νέου ιδρύματος αποτυπώνει τη δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
«Επί τρία χρόνια δώσαμε τον «αγώνα τον καλόν». Μέσα από έναν δημιουργικό και καλόπιστο διάλογο φτάσαμε σήμερα στο να γίνει πράξη η Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών. Θα ήθελα να θυμίσω ότι όλα άρχισαν από τις κινητοποιήσεις των σπουδαστών/τριών των Δραματικών Σχολών για την αναγνώριση των πτυχίων τους. Πολύ μεγάλη σημασία αποτελεί το γεγονός ότι, αυτή τη στιγμή, οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες είναι δίπλα μας και παρακολουθούν τις εξελίξεις με προσμονή. Έχουμε αναλάβει ένα πολύ δύσκολο έργο που θα μπορούσα να το παρομοιάσω σαν «να μεταφυτεύουμε ένα αγριολούλουδο σε μια γλάστρα». Πρέπει να διατηρήσουμε τη φυσιογνωμία των καλλιτεχνικών σπουδών και ταυτόχρονα να τους προσδώσουμε πανεπιστημιακό κύρος. Η ευθύνη είναι τεράστια απέναντι στους νέους ανθρώπους, στον καλλιτεχνικό κόσμο και στην μακρά ιστορία αυτών των πέντε κρατικών σχολών που πλέον θα είναι ανώτατες. Ευχαριστώ την Υπουργό, Σοφία Ζαχαράκη, για την εμπιστοσύνη της και για το ουσιαστικό ενδιαφέρον που επέδειξε στην κατανόηση της ιδιαιτερότητας των καλλιτεχνικών σπουδών».
Μάλιστα, σύμφωνα με στελέχη του χώρου, η χαρακτηριστική παρομοίωση που χρησιμοποίησε η πρόεδρος της Επιτροπής αποτυπώνει το βασικό ζητούμενο της επόμενης περιόδου: τη διατήρηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των καλλιτεχνικών σπουδών μέσα σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει πανεπιστημιακή αναγνώριση, ποιότητα και προοπτικές εξέλιξης.
Credits φωτογραφιών: Μάριος Αϋφαντής
-Πρόεδρος, η Δηώ Καγκελάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διευθύντρια Σπουδών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου,
-Αντιπρόεδρος, ο Χρίστος Γαλιλαίας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Και μέλη οι:
-Νικόλαος Χατζόπουλος, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, διδάσκοντα Υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, πτυχιούχος αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ και απόφοιτος της Σχολής Βεάκη,
-Γεώργιος Μάτσκαρης, Διευθυντής Σπουδών της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής,
-Αστέριος Πελτέκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντή του Κ.Θ.Β.Ε., διδάσκοντας της Δραματικής Σχολής του Κ.Θ.Β.Ε., Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης,
-Γεώργιος- Ιούλιος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Ιστορίας Μουσικής και Διευθυντής του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης,
-Μιχαήλ Ελπιδοφόρος, Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, Καθηγητής Χορού, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Φυσικοθεραπευτής,
-Αικατερίνη Αρβανίτη, Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών,
-Χριστίνα Χατζηβασιλείου, Επίκουρη Καθηγήτρια, του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
-Θανάσης Τρικούπης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
-Δήμητρα Τρυπάνη, Καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Credits φωτογραφιών: Μάριος Αϋφαντής
Δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας είναι η μεταβατική λειτουργία της Α.Σ.Π.Τ. να οργανωθεί με όρους ποιότητας, αξιοπιστίας και ακαδημαϊκής αρτιότητας, αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία, την ιστορική διαδρομή και το καλλιτεχνικό κεφάλαιο των φορέων που επί δεκαετίες υπηρέτησαν τις παραστατικές τέχνες στην Ελλάδα.
Μετά τη θεσμοθέτηση της Σχολής, η πρόκληση πλέον μεταφέρεται στο πεδίο της εφαρμογής. Όπως προέκυψε από τη σημερινή συνάντηση, αμφότερες η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και η Διοικούσα Επιτροπή εμφανίζονται αποφασισμένες να μετατρέψουν ένα διαχρονικό αίτημα της καλλιτεχνικής κοινότητας σε ένα σύγχρονο, δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα με εθνική και διεθνή προοπτική.
Η κ. Ζαχαράκη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από το νέο εγχείρημα: τους φοιτητές που αναζητούν σαφή ακαδημαϊκή προοπτική, τους δημιουργούς που επιδιώκουν τη σύνδεση της τέχνης με τη γνώση και την έρευνα, τα νέα παιδιά που θέλουν να δημιουργήσουν στην Ελλάδα και τους διδάσκοντες που θα στελεχώσουν μια σχολή σχεδιασμένη γύρω από την καλλιτεχνική πράξη, τη σκηνική εμπειρία, την ερμηνεία και τη δημιουργία.
Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο θα σταθεί δίπλα στη νέα Σχολή σε κάθε στάδιο της μεταβατικής της λειτουργίας, με πλήρη θεσμική υποστήριξη, ώστε η Α.Σ.Π.Τ. να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την καλλιτεχνική εκπαίδευση στη χώρα. Όπως ανέφερε, η δημιουργία του νέου ιδρύματος αποτυπώνει τη δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Η πρόκληση της μετάβασηςΑπό την πλευρά της, η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, καθηγήτρια Δηώ Καγκελάρη, στάθηκε στη μακρά διαδρομή που προηγήθηκε μέχρι την ίδρυση της Σχολής, υπενθυμίζοντας ότι το εγχείρημα συνδέεται άμεσα με τις κινητοποιήσεις των σπουδαστών των δραματικών σχολών για την αναγνώριση των πτυχίων τους. Η κ. Καγκελάρη δήλωσε:
«Επί τρία χρόνια δώσαμε τον «αγώνα τον καλόν». Μέσα από έναν δημιουργικό και καλόπιστο διάλογο φτάσαμε σήμερα στο να γίνει πράξη η Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών. Θα ήθελα να θυμίσω ότι όλα άρχισαν από τις κινητοποιήσεις των σπουδαστών/τριών των Δραματικών Σχολών για την αναγνώριση των πτυχίων τους. Πολύ μεγάλη σημασία αποτελεί το γεγονός ότι, αυτή τη στιγμή, οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες είναι δίπλα μας και παρακολουθούν τις εξελίξεις με προσμονή. Έχουμε αναλάβει ένα πολύ δύσκολο έργο που θα μπορούσα να το παρομοιάσω σαν «να μεταφυτεύουμε ένα αγριολούλουδο σε μια γλάστρα». Πρέπει να διατηρήσουμε τη φυσιογνωμία των καλλιτεχνικών σπουδών και ταυτόχρονα να τους προσδώσουμε πανεπιστημιακό κύρος. Η ευθύνη είναι τεράστια απέναντι στους νέους ανθρώπους, στον καλλιτεχνικό κόσμο και στην μακρά ιστορία αυτών των πέντε κρατικών σχολών που πλέον θα είναι ανώτατες. Ευχαριστώ την Υπουργό, Σοφία Ζαχαράκη, για την εμπιστοσύνη της και για το ουσιαστικό ενδιαφέρον που επέδειξε στην κατανόηση της ιδιαιτερότητας των καλλιτεχνικών σπουδών».
Μάλιστα, σύμφωνα με στελέχη του χώρου, η χαρακτηριστική παρομοίωση που χρησιμοποίησε η πρόεδρος της Επιτροπής αποτυπώνει το βασικό ζητούμενο της επόμενης περιόδου: τη διατήρηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των καλλιτεχνικών σπουδών μέσα σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει πανεπιστημιακή αναγνώριση, ποιότητα και προοπτικές εξέλιξης.
Credits φωτογραφιών: Μάριος Αϋφαντής
Η σύνθεση της Διοικούσας ΕπιτροπήςΗ Διοικούσα Επιτροπή συγκροτείται ως εξής:
-Πρόεδρος, η Δηώ Καγκελάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διευθύντρια Σπουδών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου,
-Αντιπρόεδρος, ο Χρίστος Γαλιλαίας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Και μέλη οι:
-Νικόλαος Χατζόπουλος, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, διδάσκοντα Υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, πτυχιούχος αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ και απόφοιτος της Σχολής Βεάκη,
-Γεώργιος Μάτσκαρης, Διευθυντής Σπουδών της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής,
-Αστέριος Πελτέκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντή του Κ.Θ.Β.Ε., διδάσκοντας της Δραματικής Σχολής του Κ.Θ.Β.Ε., Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης,
-Γεώργιος- Ιούλιος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Ιστορίας Μουσικής και Διευθυντής του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης,
-Μιχαήλ Ελπιδοφόρος, Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, Καθηγητής Χορού, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Φυσικοθεραπευτής,
-Αικατερίνη Αρβανίτη, Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών,
-Χριστίνα Χατζηβασιλείου, Επίκουρη Καθηγήτρια, του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
-Θανάσης Τρικούπης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
-Δήμητρα Τρυπάνη, Καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Credits φωτογραφιών: Μάριος Αϋφαντής
Το επόμενο βήμαΗ πρώτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής αποτελεί απλώς το σημείο εκκίνησης μιας σύνθετης μεταρρύθμισης που φιλοδοξεί να συνδέσει τη μακρά παράδοση των ελληνικών καλλιτεχνικών σχολών με το σύγχρονο πανεπιστημιακό περιβάλλον.
Δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας είναι η μεταβατική λειτουργία της Α.Σ.Π.Τ. να οργανωθεί με όρους ποιότητας, αξιοπιστίας και ακαδημαϊκής αρτιότητας, αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία, την ιστορική διαδρομή και το καλλιτεχνικό κεφάλαιο των φορέων που επί δεκαετίες υπηρέτησαν τις παραστατικές τέχνες στην Ελλάδα.
Μετά τη θεσμοθέτηση της Σχολής, η πρόκληση πλέον μεταφέρεται στο πεδίο της εφαρμογής. Όπως προέκυψε από τη σημερινή συνάντηση, αμφότερες η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και η Διοικούσα Επιτροπή εμφανίζονται αποφασισμένες να μετατρέψουν ένα διαχρονικό αίτημα της καλλιτεχνικής κοινότητας σε ένα σύγχρονο, δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα με εθνική και διεθνή προοπτική.
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