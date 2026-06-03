Ένας νεκρός στην Αριζόνα από το νέο στέλεχος του χανταϊού «Sin Nombre» που είναι εξίσου θανατηφόρο
ΚΟΣΜΟΣ
Αριζόνα Χανταϊός Νεκρός

Ένας νεκρός στην Αριζόνα από το νέο στέλεχος του χανταϊού «Sin Nombre» που είναι εξίσου θανατηφόρο

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές πληροφορίες για το άτομο που πέθανε, πού μολύνθηκε και αν μολύνθηκε και κάποιος άλλος, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της πολιτείας

Ένας νεκρός στην Αριζόνα από το νέο στέλεχος του χανταϊού «Sin Nombre» που είναι εξίσου θανατηφόρο
Ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην Αριζόνα μετά από τον θάνατο ενός ατόμου από τον ιό «Sin Nombre», που αποτελεί νέο στέλεχος του χανταϊού.

Ειδικότερα, την είδηση επιβεβαίωσαν τα τμήματα Δημόσιας Υγείας της Κομητείας Mohave και Υγειονομικών Υπηρεσιών της πολιτείας των ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές πληροφορίες για το άτομο που πέθανε, πού μολύνθηκε και αν μολύνθηκε και κάποιος άλλος. Τα τμήματα υγείας ανέφεραν ότι το άτομο ήταν κάτοικος της κομητείας Mohave και ότι δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί η πηγή έκθεσης για την «περιοχή εξυπηρέτησης Kingman». Δεν έχει αποκλειστεί η τοπική μετάδοση του ιού.

Το θύμα ανέπτυξε πνευμονικό σύνδρομο από χανταϊό. Όπως επισημαίνουν οι υγειονομικές αρχές της πολιτείας ο πνευμονικός σύνδρομος από χανταϊό είναι μια σπάνια και συνήθως θανατηφόρα ασθένεια που προσβάλλει τους πνεύμονες.

Σύμφωνα με το euazcentral, έως τώρα δεν είναι βέβαιο αν το στέλεχος «Sin Nombre» μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι περισσότερες μολύνσεις συμβαίνουν όταν τα άτομα εισπνέουν σκόνη μολυσμένη με ούρα, περιττώματα, σάλιο ή υλικά φωλιάσματος μολυσμένων τρωκτικών. «Αν και ο χανταϊός είναι σπάνιος, η ευαισθητοποίηση και η πρόληψη είναι σημαντικές, ειδικά για άτομα που περνούν χρόνο σε εξωτερικούς χώρους ή καθαρίζουν περιοχές όπου ενδέχεται να υπάρχουν τρωκτικά», δήλωσε η Διευθύντρια Υγείας της Κομητείας Μοχάβε, Μελίσα Πάλμερ.

Το στέλεχος Sin Nombre συνδέεται ιστορικά με κρούσματα στην Αριζόνα και τη Νοτιοδυτική Αμερική. Μεταφέρεται κυρίως από ποντίκια ελαφιών, ένα τρωκτικό που απαντάται σε όλη τη Βόρεια Αμερική, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ.

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