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Ένας νεκρός στην Αριζόνα από το νέο στέλεχος του χανταϊού «Sin Nombre» που είναι εξίσου θανατηφόρο
Ένας νεκρός στην Αριζόνα από το νέο στέλεχος του χανταϊού «Sin Nombre» που είναι εξίσου θανατηφόρο
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές πληροφορίες για το άτομο που πέθανε, πού μολύνθηκε και αν μολύνθηκε και κάποιος άλλος, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της πολιτείας
Ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην Αριζόνα μετά από τον θάνατο ενός ατόμου από τον ιό «Sin Nombre», που αποτελεί νέο στέλεχος του χανταϊού.
Ειδικότερα, την είδηση επιβεβαίωσαν τα τμήματα Δημόσιας Υγείας της Κομητείας Mohave και Υγειονομικών Υπηρεσιών της πολιτείας των ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές πληροφορίες για το άτομο που πέθανε, πού μολύνθηκε και αν μολύνθηκε και κάποιος άλλος. Τα τμήματα υγείας ανέφεραν ότι το άτομο ήταν κάτοικος της κομητείας Mohave και ότι δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί η πηγή έκθεσης για την «περιοχή εξυπηρέτησης Kingman». Δεν έχει αποκλειστεί η τοπική μετάδοση του ιού.
Σύμφωνα με το euazcentral, έως τώρα δεν είναι βέβαιο αν το στέλεχος «Sin Nombre» μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι περισσότερες μολύνσεις συμβαίνουν όταν τα άτομα εισπνέουν σκόνη μολυσμένη με ούρα, περιττώματα, σάλιο ή υλικά φωλιάσματος μολυσμένων τρωκτικών. «Αν και ο χανταϊός είναι σπάνιος, η ευαισθητοποίηση και η πρόληψη είναι σημαντικές, ειδικά για άτομα που περνούν χρόνο σε εξωτερικούς χώρους ή καθαρίζουν περιοχές όπου ενδέχεται να υπάρχουν τρωκτικά», δήλωσε η Διευθύντρια Υγείας της Κομητείας Μοχάβε, Μελίσα Πάλμερ.
Το στέλεχος Sin Nombre συνδέεται ιστορικά με κρούσματα στην Αριζόνα και τη Νοτιοδυτική Αμερική. Μεταφέρεται κυρίως από ποντίκια ελαφιών, ένα τρωκτικό που απαντάται σε όλη τη Βόρεια Αμερική, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ.
Ειδικότερα, την είδηση επιβεβαίωσαν τα τμήματα Δημόσιας Υγείας της Κομητείας Mohave και Υγειονομικών Υπηρεσιών της πολιτείας των ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές πληροφορίες για το άτομο που πέθανε, πού μολύνθηκε και αν μολύνθηκε και κάποιος άλλος. Τα τμήματα υγείας ανέφεραν ότι το άτομο ήταν κάτοικος της κομητείας Mohave και ότι δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί η πηγή έκθεσης για την «περιοχή εξυπηρέτησης Kingman». Δεν έχει αποκλειστεί η τοπική μετάδοση του ιού.
Το θύμα ανέπτυξε πνευμονικό σύνδρομο από χανταϊό. Όπως επισημαίνουν οι υγειονομικές αρχές της πολιτείας ο πνευμονικός σύνδρομος από χανταϊό είναι μια σπάνια και συνήθως θανατηφόρα ασθένεια που προσβάλλει τους πνεύμονες.
An Arizona resident has died from a case of hantavirus, state health officials announced this week, specifically of a strain named Sin Nombre that is just as deadly as the Andes strain that made headlines this year for killing multiple people in a cruise ship outbreak.— Forbes (@Forbes) June 3, 2026
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Σύμφωνα με το euazcentral, έως τώρα δεν είναι βέβαιο αν το στέλεχος «Sin Nombre» μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι περισσότερες μολύνσεις συμβαίνουν όταν τα άτομα εισπνέουν σκόνη μολυσμένη με ούρα, περιττώματα, σάλιο ή υλικά φωλιάσματος μολυσμένων τρωκτικών. «Αν και ο χανταϊός είναι σπάνιος, η ευαισθητοποίηση και η πρόληψη είναι σημαντικές, ειδικά για άτομα που περνούν χρόνο σε εξωτερικούς χώρους ή καθαρίζουν περιοχές όπου ενδέχεται να υπάρχουν τρωκτικά», δήλωσε η Διευθύντρια Υγείας της Κομητείας Μοχάβε, Μελίσα Πάλμερ.
Το στέλεχος Sin Nombre συνδέεται ιστορικά με κρούσματα στην Αριζόνα και τη Νοτιοδυτική Αμερική. Μεταφέρεται κυρίως από ποντίκια ελαφιών, ένα τρωκτικό που απαντάται σε όλη τη Βόρεια Αμερική, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ.
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