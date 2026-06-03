Ζιμπάμπουε, Πορτογαλία, Αυστρία, Τρινιντάντ και Τομπάγκο και Κιργιστάν τα νέα Μη Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας
Ζιμπάμπουε, Πορτογαλία, Αυστρία, Τρινιντάντ και Τομπάγκο και Κιργιστάν τα νέα Μη Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας
Αλλεπάλληλες ψηφοφορίες για την ομάδα Ασίας-Ειρηνικού - Η Ελλάδα είχε εκλεγεί για την περίοδο 2025-2026
Μετά από τρεις ώρες η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ολοκλήρωσε την ψηφοφορία για την εκλογή των πέντε νέων Μη Μόνιμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη θητεία 2027-2028.
Στην ομάδα της Αφρικής, η Ζιμπάμπουε, η οποία ήταν η μοναδική υποψήφια, εξελέγη με 182 ψήφους. Από την ομάδα της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, επίσης μοναδική υποψηφιότητα, εξελέγη με 181 ψήφους.
Στην ομάδα Δυτικής Ευρώπης και Άλλων Κρατών, τις δύο διαθέσιμες έδρες εξασφάλισαν η Πορτογαλία με 134 ψήφους και η Αυστρία με 131 ψήφους. Η Γερμανία έμεινε τρίτη, συγκεντρώνοντας 104 ψήφους.
Στην ομάδα Ασίας-Ειρηνικού η εκλογή δεν ολοκληρώθηκε στους πρώτους τρεις γύρους. Στον πρώτο γύρο, το Κιργιστάν προηγήθηκε με 105 ψήφους έναντι 85 που συγκέντρωσαν οι Φιλιππίνες, ενώ στον δεύτερο γύρο διατήρησε το προβάδισμα με 110 έναντι 81. Στον τρίτο γύρο, η διαφορά διευρύνθηκε περαιτέρω, με το Κιργιστάν να λαμβάνει 123 ψήφους έναντι 68 των Φιλιππίνων, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η εκλογή, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί τέταρτος γύρος ψηφοφορίας. Στον τέταρτο γύρο το Κιργιστάν εξασφάλισε τη νίκη με 142 ψήφους έναντι 49.
Σημειώνεται ότι για την εκλογή χρειάζεται η εξασφάλιση της ψήφου των 2/3 των συμμετεχόντων κρατών-μελών στη διαδικασία ψηφοφορίας.
Μετά την εκλογή της Αυστρίας, η υπουργός Εξωτερικών Μπεάτε Μάινλ-Ράισινγκερ δήλωσε ότι η Βιέννη είναι «ταπεινά ευγνώμων για την υποστήριξη» που έλαβε και ότι θα αναλάβει τη νέα της ευθύνη «πολύ σοβαρά».
Ευχαρίστησε τις χώρες που την εμπιστεύθηκαν, χαρακτηρίζοντας την εκστρατεία «μια συντονισμένη και μαζική προσπάθεια εξωστρέφειας της αυστριακής κυβέρνησης σε όλο τον κόσμο».
Υπογράμμισε ότι η Αυστρία θα αξιοποιήσει τη θητεία της για να «υπερασπιστεί το κράτος δικαίου, την προστασία των αμάχων» και να αντιμετωπίσει «νέες προκλήσεις, όπως οι κίνδυνοι που θέτουν οι νέες τεχνολογίες και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ειρήνη και την ασφάλεια».
Αναφερόμενη στο σύνθημα της εκστρατείας της Αυστρίας, είπε ότι η «Εταιρική σχέση, ο Διάλογος και η Εμπιστοσύνη» θα αποτελέσουν πλέον «οδηγό» για τη συμμετοχή της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, προσθέτοντας ότι «το να συνομιλούμε μεταξύ μας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ειρήνης».
Στην ομάδα της Αφρικής, η Ζιμπάμπουε, η οποία ήταν η μοναδική υποψήφια, εξελέγη με 182 ψήφους. Από την ομάδα της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, επίσης μοναδική υποψηφιότητα, εξελέγη με 181 ψήφους.
Στην ομάδα Δυτικής Ευρώπης και Άλλων Κρατών, τις δύο διαθέσιμες έδρες εξασφάλισαν η Πορτογαλία με 134 ψήφους και η Αυστρία με 131 ψήφους. Η Γερμανία έμεινε τρίτη, συγκεντρώνοντας 104 ψήφους.
The United Nations General Assembly on Wednesday elected Austria, Portugal, Trinidad and Tobago and Zimbabwe to the 15-member U.N. Security Council for two-year terms starting on January 1, 2027. https://t.co/DCQBpq4Nvt— Reuters Africa (@ReutersAfrica) June 3, 2026
Στην ομάδα Ασίας-Ειρηνικού η εκλογή δεν ολοκληρώθηκε στους πρώτους τρεις γύρους. Στον πρώτο γύρο, το Κιργιστάν προηγήθηκε με 105 ψήφους έναντι 85 που συγκέντρωσαν οι Φιλιππίνες, ενώ στον δεύτερο γύρο διατήρησε το προβάδισμα με 110 έναντι 81. Στον τρίτο γύρο, η διαφορά διευρύνθηκε περαιτέρω, με το Κιργιστάν να λαμβάνει 123 ψήφους έναντι 68 των Φιλιππίνων, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η εκλογή, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί τέταρτος γύρος ψηφοφορίας. Στον τέταρτο γύρο το Κιργιστάν εξασφάλισε τη νίκη με 142 ψήφους έναντι 49.
Σημειώνεται ότι για την εκλογή χρειάζεται η εξασφάλιση της ψήφου των 2/3 των συμμετεχόντων κρατών-μελών στη διαδικασία ψηφοφορίας.
Μετά την εκλογή της Αυστρίας, η υπουργός Εξωτερικών Μπεάτε Μάινλ-Ράισινγκερ δήλωσε ότι η Βιέννη είναι «ταπεινά ευγνώμων για την υποστήριξη» που έλαβε και ότι θα αναλάβει τη νέα της ευθύνη «πολύ σοβαρά».
Ευχαρίστησε τις χώρες που την εμπιστεύθηκαν, χαρακτηρίζοντας την εκστρατεία «μια συντονισμένη και μαζική προσπάθεια εξωστρέφειας της αυστριακής κυβέρνησης σε όλο τον κόσμο».
Υπογράμμισε ότι η Αυστρία θα αξιοποιήσει τη θητεία της για να «υπερασπιστεί το κράτος δικαίου, την προστασία των αμάχων» και να αντιμετωπίσει «νέες προκλήσεις, όπως οι κίνδυνοι που θέτουν οι νέες τεχνολογίες και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ειρήνη και την ασφάλεια».
Αναφερόμενη στο σύνθημα της εκστρατείας της Αυστρίας, είπε ότι η «Εταιρική σχέση, ο Διάλογος και η Εμπιστοσύνη» θα αποτελέσουν πλέον «οδηγό» για τη συμμετοχή της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, προσθέτοντας ότι «το να συνομιλούμε μεταξύ μας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ειρήνης».
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