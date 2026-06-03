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Πανελλαδικές 2026, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: Τα σημεία που δυσκόλεψαν τους μαθητές, τι δείχνει η βαθμολόγηση
Πανελλαδικές 2026, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: Τα σημεία που δυσκόλεψαν τους μαθητές, τι δείχνει η βαθμολόγηση
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που παρουσιάζει το protothema.gr μέχρι στιγμής είναι πολύ μικρό το ποσοστό των γραπτών που έχουν διορθωθεί πανελλαδικά, καθώς δεν ξεπερνά το 8-10% του συνόλου
Η μοναξιά, οι σχέσεις των γενεών και η ανάγκη για συλλογικότητα και αλληλεπίδραση βρέθηκαν στο επίκεντρο των θεμάτων στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, κατά την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων στις 29 Μαϊου 2026.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που παρουσιάζει το protothema.gr αναφορικά με την πορεία της βαθμολόγησης των γραπτών των υποψηφίων στο συγκεκριμένο μάθημα, μέχρι στιγμής είναι πολύ μικρό το ποσοστό όσων έχουν διορθωθεί πανελλαδικά, καθώς δεν ξεπερνά το 8-10% του συνόλου – ίσως και λιγότερο.
Αν και με μία πρώτη ματιά, τα θέματα θεωρήθηκαν «βατά», ασφαλείς πηγές από βαθμολογικά κέντρα καταγράφουν περισσότερες δυσκολίες των υποψηφίων στο Α1 θέμα της Έκθεσης και συγκεκριμένα στην «πύκνωση της περίληψης». Οι πληροφορίες που δόθηκαν στους μαθητές ήταν πολλές, με αποτέλεσμα να δυσκολευτούν τόσο στη διάκριση μεταξύ σημαντικών και λιγότερο σημαντικών, όσο και στη σύνθεση αυτών. Με αυτή την έννοια, αν και τα θέματα ήταν «εύκολα», χρειαζόταν πολλή προσοχή.
Από την έως τώρα πορεία της βαθμολόγησης, αποτυπώνονται, επίσης, ορισμένες δυσκολίες στο δεύτερο σκέλος της Έκθεσης, όπου ζητήθηκε από τους υποψηφίους να συνδέσουν τους νεότερους με την τρίτη ηλικία, προτείνοντας τρόπους για να αλληλεπιδράσουν οι δύο γενιές. Ειδικότερα, οι μαθητές και οι μαθήτριες έπρεπε όχι μόνο να απαριθμήσουν ιδέες σχετικά με δραστηριότητες, που θα μπορούσαν να αναπτύξουν από κοινού με τους ηλικιωμένους αλλά και τις τεκμηριώσουν.
Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των σημερινών 17χρονων δεν περνά τόσο χρόνο με τους «παππούδες και τις γιαγιάδες», όπως και επειδή οι συνθήκες που επικρατούν στις οικογένειες καθώς και η ίδια η σύνθεση αυτών, απέχει από αυτού του είδους την επαφή, όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα εικόνα των γραπτών, τα παιδιά αντιμετώπισαν ορισμένα προβλήματα στη διαχείριση του θέματος.
Αναφορικά με το περιεχόμενο των θεμάτων συνολικά, υπενθυμίζεται, ότι το ένα θέμα συνέδεε τη μείωση των γεννήσεων με την εξάπλωση της μοναξιάς, την επίδραση των social media, τις μεταβολές στις διαπροσωπικές σχέσεις και την αβεβαιότητα που βιώνουν οι νέοι στη σύγχρονη «εποχή πολυκρίσης». Ακολουθούσε ένα κείμενο από έργο του Ε.Π. Παπανούτσου, όπου αναδεικνυόταν η σημασία της συνύπαρξης και της ισορροπίας ανάμεσα στη νεότητα και τα γηρατειά.
Στο λογοτεχνικό σκέλος δόθηκε στους υποψηφίους ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, με αισιόδοξο χαρακτήρα, καθώς καλούσε τον άνθρωπο να αποτινάξει τη θλίψη, να ζήσει με τόλμη, χαρά και ελευθερία, δίνοντας έμφαση στη δράση και στη δύναμη της ζωής. Τέλος, οι μαθητές κλήθηκαν να συντάξουν άρθρο για τη σχολική εφημερίδα, αναλύοντας τους λόγους αύξησης της μοναξιάς στη σύγχρονη κοινωνία και προτείνοντας τρόπους συνεργασίας νέων και ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, ώστε να αντιμετωπιστεί η απομόνωση και των δύο γενεών.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η πειραματική βαθμολόγηση των γραπτών στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, ξεκίνησε το Σάββατο 30 Μαϊου στα Βαθμολογικά Κέντρα ενώ η έναρξη της κανονικής βαθμολόγησης έγινε τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, μετά τις 12 το μεσημέρι.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που παρουσιάζει το protothema.gr αναφορικά με την πορεία της βαθμολόγησης των γραπτών των υποψηφίων στο συγκεκριμένο μάθημα, μέχρι στιγμής είναι πολύ μικρό το ποσοστό όσων έχουν διορθωθεί πανελλαδικά, καθώς δεν ξεπερνά το 8-10% του συνόλου – ίσως και λιγότερο.
Αν και με μία πρώτη ματιά, τα θέματα θεωρήθηκαν «βατά», ασφαλείς πηγές από βαθμολογικά κέντρα καταγράφουν περισσότερες δυσκολίες των υποψηφίων στο Α1 θέμα της Έκθεσης και συγκεκριμένα στην «πύκνωση της περίληψης». Οι πληροφορίες που δόθηκαν στους μαθητές ήταν πολλές, με αποτέλεσμα να δυσκολευτούν τόσο στη διάκριση μεταξύ σημαντικών και λιγότερο σημαντικών, όσο και στη σύνθεση αυτών. Με αυτή την έννοια, αν και τα θέματα ήταν «εύκολα», χρειαζόταν πολλή προσοχή.
Από την έως τώρα πορεία της βαθμολόγησης, αποτυπώνονται, επίσης, ορισμένες δυσκολίες στο δεύτερο σκέλος της Έκθεσης, όπου ζητήθηκε από τους υποψηφίους να συνδέσουν τους νεότερους με την τρίτη ηλικία, προτείνοντας τρόπους για να αλληλεπιδράσουν οι δύο γενιές. Ειδικότερα, οι μαθητές και οι μαθήτριες έπρεπε όχι μόνο να απαριθμήσουν ιδέες σχετικά με δραστηριότητες, που θα μπορούσαν να αναπτύξουν από κοινού με τους ηλικιωμένους αλλά και τις τεκμηριώσουν.
Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των σημερινών 17χρονων δεν περνά τόσο χρόνο με τους «παππούδες και τις γιαγιάδες», όπως και επειδή οι συνθήκες που επικρατούν στις οικογένειες καθώς και η ίδια η σύνθεση αυτών, απέχει από αυτού του είδους την επαφή, όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα εικόνα των γραπτών, τα παιδιά αντιμετώπισαν ορισμένα προβλήματα στη διαχείριση του θέματος.
Αναφορικά με το περιεχόμενο των θεμάτων συνολικά, υπενθυμίζεται, ότι το ένα θέμα συνέδεε τη μείωση των γεννήσεων με την εξάπλωση της μοναξιάς, την επίδραση των social media, τις μεταβολές στις διαπροσωπικές σχέσεις και την αβεβαιότητα που βιώνουν οι νέοι στη σύγχρονη «εποχή πολυκρίσης». Ακολουθούσε ένα κείμενο από έργο του Ε.Π. Παπανούτσου, όπου αναδεικνυόταν η σημασία της συνύπαρξης και της ισορροπίας ανάμεσα στη νεότητα και τα γηρατειά.
Στο λογοτεχνικό σκέλος δόθηκε στους υποψηφίους ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, με αισιόδοξο χαρακτήρα, καθώς καλούσε τον άνθρωπο να αποτινάξει τη θλίψη, να ζήσει με τόλμη, χαρά και ελευθερία, δίνοντας έμφαση στη δράση και στη δύναμη της ζωής. Τέλος, οι μαθητές κλήθηκαν να συντάξουν άρθρο για τη σχολική εφημερίδα, αναλύοντας τους λόγους αύξησης της μοναξιάς στη σύγχρονη κοινωνία και προτείνοντας τρόπους συνεργασίας νέων και ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, ώστε να αντιμετωπιστεί η απομόνωση και των δύο γενεών.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η πειραματική βαθμολόγηση των γραπτών στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, ξεκίνησε το Σάββατο 30 Μαϊου στα Βαθμολογικά Κέντρα ενώ η έναρξη της κανονικής βαθμολόγησης έγινε τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, μετά τις 12 το μεσημέρι.
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