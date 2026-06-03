Από μια στέρεη ελληνική παραγωγική βάση σε διεθνή δύναμη με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες, η DEMO αποδεικνύει όχι μόνο ότι η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό, αλλά και ότι αυτή η χώρα κρύβει μέσα της τεράστιες δυνάμεις.
ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Από σήμερα οι αιτήσεις για 4.747 θέσεις από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό
ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Από σήμερα οι αιτήσεις για 4.747 θέσεις από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό
Για συμμετέχοντες στον διαγωνισμό της 1Γ/2025
Άρχισε από σήμερα η διαδικασία των αιτήσεων για την προκήρυξη 2ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά 4.747 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ στάδιο), από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 πρόσκλησης/προκήρυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Αίτηση και τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄).
Σημειώνεται ότι οι κωδικοί των τίτλων σπουδών και των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι στο Α΄ στάδιο.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και διαδικασία αρχίζει στις 3 Ιουνίου 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 και λήγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου, και ώρα 14:00.
ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Διαβάστε την προκήρυξη, ΕΔΩ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Αίτηση και τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄).
Σημειώνεται ότι οι κωδικοί των τίτλων σπουδών και των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι στο Α΄ στάδιο.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και διαδικασία αρχίζει στις 3 Ιουνίου 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 και λήγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου, και ώρα 14:00.
ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Διαβάστε την προκήρυξη, ΕΔΩ.
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