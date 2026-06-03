ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Από σήμερα οι αιτήσεις για 4.747 θέσεις από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΣΕΠ Γραπτός διαγωνισμός Δημόσιο

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Από σήμερα οι αιτήσεις για 4.747 θέσεις από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό

Για συμμετέχοντες στον διαγωνισμό της 1Γ/2025

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Από σήμερα οι αιτήσεις για 4.747 θέσεις από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό
Άρχισε από σήμερα η διαδικασία των αιτήσεων για την προκήρυξη 2ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά 4.747 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ στάδιο), από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 πρόσκλησης/προκήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Αίτηση και τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄).

Σημειώνεται ότι οι κωδικοί των τίτλων σπουδών και των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι στο Α΄ στάδιο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και διαδικασία αρχίζει στις 3 Ιουνίου 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 και λήγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου, και ώρα 14:00.

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Διαβάστε την προκήρυξη, ΕΔΩ.

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