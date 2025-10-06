Άρτα: «Η αδελφή μου δολοφονήθηκε» - Ολοκληρώθηκε η νεκροψία της 28χρονης εγκύου μετά την εκταφή

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ddbe422cdzox)

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 28χρονης εγκύου στην Άρτα, καθώς ολοκληρώθηκε η νεκροτομή της, ενώ η οικογένειά της καταγγέλλει ευθέως ιατρική αμέλεια και «δολοφονία μέσα στο νοσοκομείο».Η γυναίκα είχε κηδευτεί αμέσως μετά τον θάνατό της, ωστόσο διατάχθηκε εκταφή προκειμένου να διαπιστωθούν επίσημα τα αίτια του θανάτου. Η εκταφή έγινε την Κυριακή (4/10) και σήμερα σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 ολοκληρώθηκε η νεκροψία στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, με λήψη δειγμάτων για τοξικολογικές εξετάσεις.Οι ιατροδικαστές εξετάζουν εάν ο θάνατός της προήλθε από αναφυλακτικό σοκ λόγω χορήγησης αντιβίωσης, αλλά και αν η έγκαιρη χορήγηση αδρεναλίνης θα μπορούσε να της σώσει τη ζωή.Η αδελφή της 28χρονης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ήταν κατηγορηματική: «Προκλήθηκε αναφυλακτικό σοκ και δεν έγινε έγκαιρη χορήγηση αδρεναλίνης. Δόθηκε κάποιο άλλο φάρμακο που δεν βοήθησε πουθενά. Η αδελφή μου έχει δολοφονηθεί. Από αμέλεια μεν, αλλά έχει δολοφονηθεί».Ανάλογες ήταν και οι δηλώσεις του συζύγου της άτυχης γυναίκας: «Ήμουν έξω από το δωμάτιο και τους άκουγα να ψάχνουν αδρεναλίνη. Δεν ξέρω αν είχαν μέσα, αλλά ψάχνανε παντού».Η 28χρονη, έγκυος περίπου στον δεύτερο μήνα, εισήχθη στο νοσοκομείο της Άρτας με έντονους πόνους στην κοιλιά. Μετά τις εξετάσεις κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της. Κατά τη χορήγηση φαρμάκου που συνταγογράφησε ο θεράπων ιατρός –ο οποίος βρισκόταν εκτός νοσοκομείου λόγω μεικτής εφημερίας– παρουσίασε ισχυρή αλλεργική αντίδραση.Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η γυναίκα υπέστη αναφυλακτικό σοκ, το οποίο απαιτεί άμεση χορήγηση αδρεναλίνης — τη μοναδική σωτήρια θεραπεία. Εντούτοις, έγγραφα που ήρθαν στο φως αποκαλύπτουν ότι εκείνη τη στιγμή δεν χορηγήθηκε αδρεναλίνη αλλά κορτιζόνη, γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις.Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει ήδη διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ η οικογένεια ζητά την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων για τον θάνατο της 28χρονης, η οποία λίγο καιρό πριν είχε αποβάλει και προσπαθούσε ξανά να γίνει μητέρα.