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Το ΣτΕ καλείται να αποφασίσει αν μπορούν να λειτουργούν Airbnb στην περιοχή της Πλάκας
Το ΣτΕ καλείται να αποφασίσει αν μπορούν να λειτουργούν Airbnb στην περιοχή της Πλάκας
Στις χρήσεις γης που προβλέπεται από το ειδικό πολεοδομικό καθεστώς της Πλάκας το οποίο αποσκοπεί στη διαφύλαξη και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα της, δεν περιλαμβάνονται ξενοδοχεία
Έντεκα υποθέσεις, απασχόλησαν το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις οποίες προσβάλλεται από το σωματείο «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» η άρνηση του Δήμου Αθηναίων να σφραγίσει ακίνητα που βρίσκονται στην περιοχή της Πλάκας λόγω παράνομης αλλαγής της χρήσης τους, δηλαδή από κατοικίες σε τουριστικά καταλύματα και την λειτουργία τους στο πλαίσιο των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb).
Ειδικότερα, με τις εν λόγω αιτήσεις οι οποίες στρέφονται κατά του Δήμου Αθηναίων και του υπουργού Περιβάλλοντος η «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» ζητάει να ακυρωθούν οι πράξεις της διεύθυνσης δόμησης του Δήμου Αθηναίων του έτους 2023 με τις οποίες απορρίφθηκαν αιτήσεις του Σωματείου περί σφράγισης ακινήτων ευρισκομένων σε διάφορες οδούς εντός της περιοχής της Πλάκας λόγω παράνομης αλλαγής χρήσης από κατοικία σε τουριστικά καταστήματα.
Και αυτό γιατί στις χρήσεις γης που προβλέπεται από το ειδικό πολεοδομικό καθεστώς της Πλάκας το οποίο αποσκοπεί στη διαφύλαξη και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα της, δεν περιλαμβάνονται ξενοδοχεία. Αναλυτικότερα, ισχυρίστηκε το Σωματείο ότι η χρήση ακινήτων έχει μετατραπεί σε χρήση τουριστικών καταλυμάτων μέσω του συστήματος των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) και κατά συνέπεια πρέπει να σφραγιστούν γιατί σύμφωνα με τη νομοθεσία επιτρεπόμενες χρήσεις στην περιοχή είναι αυτή της γενικής κατοικίας.
Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Χρήστο Ντουχάνη και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Χρήστο Λιάκουρα, καλείται να αποφανθεί εάν νομίμως ή όχι ο Δήμος Αθηναίων απέρριψε τα αιτήματα σφράγισης με βάση τα χαρακτηριστικά των επίδικων ακινήτων και της πραγματικής χρήσης επ' αυτών και ειδικά μετά τις αυτοψίας που έγιναν κατ΄ εντολή του ΣτΕ.
Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις του.
Ειδικότερα, με τις εν λόγω αιτήσεις οι οποίες στρέφονται κατά του Δήμου Αθηναίων και του υπουργού Περιβάλλοντος η «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» ζητάει να ακυρωθούν οι πράξεις της διεύθυνσης δόμησης του Δήμου Αθηναίων του έτους 2023 με τις οποίες απορρίφθηκαν αιτήσεις του Σωματείου περί σφράγισης ακινήτων ευρισκομένων σε διάφορες οδούς εντός της περιοχής της Πλάκας λόγω παράνομης αλλαγής χρήσης από κατοικία σε τουριστικά καταστήματα.
Και αυτό γιατί στις χρήσεις γης που προβλέπεται από το ειδικό πολεοδομικό καθεστώς της Πλάκας το οποίο αποσκοπεί στη διαφύλαξη και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα της, δεν περιλαμβάνονται ξενοδοχεία. Αναλυτικότερα, ισχυρίστηκε το Σωματείο ότι η χρήση ακινήτων έχει μετατραπεί σε χρήση τουριστικών καταλυμάτων μέσω του συστήματος των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) και κατά συνέπεια πρέπει να σφραγιστούν γιατί σύμφωνα με τη νομοθεσία επιτρεπόμενες χρήσεις στην περιοχή είναι αυτή της γενικής κατοικίας.
Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Χρήστο Ντουχάνη και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Χρήστο Λιάκουρα, καλείται να αποφανθεί εάν νομίμως ή όχι ο Δήμος Αθηναίων απέρριψε τα αιτήματα σφράγισης με βάση τα χαρακτηριστικά των επίδικων ακινήτων και της πραγματικής χρήσης επ' αυτών και ειδικά μετά τις αυτοψίας που έγιναν κατ΄ εντολή του ΣτΕ.
Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις του.
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