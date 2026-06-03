Από μια στέρεη ελληνική παραγωγική βάση σε διεθνή δύναμη με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες, η DEMO αποδεικνύει όχι μόνο ότι η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό, αλλά και ότι αυτή η χώρα κρύβει μέσα της τεράστιες δυνάμεις.
Συνελήφθη 15χρονος στον Άλιμο για ληστεία ηλικιωμένης, την έριξε κάτω για να της αρπάξει αλυσίδα και τσάντα
Συνελήφθη 15χρονος στον Άλιμο για ληστεία ηλικιωμένης, την έριξε κάτω για να της αρπάξει αλυσίδα και τσάντα
Ο 15χρονος ταυτοποιήθηκε από την Αστυνομία και συνελήφθη την επόμενη ημέρα στον Άλιμο
Στη σύλληψη ενός 15χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στον Άλιμο, καθώς ο ανήλικος εμπλέκεται σε βίαιη ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας στην περιοχή του Αλίμου.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 31ης Μαΐου 2026, όταν ο ανήλικος προσέγγισε μια πεζή ηλικιωμένη γυναίκα και κάνοντας χρήση βίας, της άρπαξε τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό καθώς και την τσάντα της, η οποία περιείχε χρηματικό ποσό.
Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο 15χρονος έριξε την ηλικιωμένη στο έδαφος, με αποτέλεσμα εκείνη να τραυματιστεί στον αγκώνα, πριν διαφύγει από το σημείο.
Αμέσως μετά την καταγγελία του περιστατικού, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη όπου κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 15χρονο και να προχωρήσουν στη σύλληψή του τις πρωινές ώρες της 1ης Ιουνίου 2026.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 31ης Μαΐου 2026, όταν ο ανήλικος προσέγγισε μια πεζή ηλικιωμένη γυναίκα και κάνοντας χρήση βίας, της άρπαξε τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό καθώς και την τσάντα της, η οποία περιείχε χρηματικό ποσό.
Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο 15χρονος έριξε την ηλικιωμένη στο έδαφος, με αποτέλεσμα εκείνη να τραυματιστεί στον αγκώνα, πριν διαφύγει από το σημείο.
Αμέσως μετά την καταγγελία του περιστατικού, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη όπου κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 15χρονο και να προχωρήσουν στη σύλληψή του τις πρωινές ώρες της 1ης Ιουνίου 2026.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα