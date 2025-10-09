Επίτιμος διδάκτορας στο ΕΚΠΑ ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης

«Αποτελεί», συνέχισε, «αξιωματική προϋπόθεση για κάθε ευφυή ηγέτη ότι η καλλιέργεια του ταλέντου επιτυγχάνεται με την παράλληλη επιστημονική αναζήτηση της Γνώσης η οποία είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τη συνειδητή αναζήτηση ενός δεύτερου «πεδίου μάχης». Ενός πεδίου όπου ο αγώνας δεν μαίνεται εναντίον φυσικού αντιπάλου, αλλά ενάντια στη γνωστική άγνοια, τον διανοητικό εφησυχασμό και τη μετατροπή της επαγγελματικής συνήθειας σε ρουτίνα».«Η Ηγεσία στην ουσία της δεν συνιστά θέση ή αξίωμα, αλλά καθήκον βαρύ, δέσμευση ακλόνητη κι αδιάλειπτη σφυρηλάτηση της κατ' Αριστοτέλους προαιρέσεως. Στη διάρκεια της προσωπικής στρατιωτικής διαδρομής εκάστου Αξιωματικού διαπιστώνεται εν τοις πράγμασι ότι οι μείζονες αρχές της Ηγεσίας θεμελιώνονται σε πέντεσπουδαίες αρετές: την Ανδρεία, την Ταπεινότητα, την Ακεραιότητα, την Ορθοκρισία και τη Μεγαλοθυμία» τόνισε.«Προσβλέπουμε», εξήγησε, «στους ηγέτες που σχεδιάζουν το αύριο με τα μάτια στον ουρανό και τα πόδια στη γη, με ελληνικές διόπτρες και ατενίζοντας το μέλλον ως γνήσιοι Έλληνες και πορευόμενοι ορθώς και όρθιοι· άπαντες πορευόμενοι και μη λησμονούντεςτα λόγια του Θουκυδίδη: «Και παρά δύναμιν τολμηταίκαι παρά γνώμην κινδυνευταί και εν τοις δεινοίς Ευέλπιδες».Ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα είπε, «δεν συνιστά την ολοκλήρωση ενός κύκλου, αλλά, αντιθέτως, τη συνέχισή του».«Αποτελεί», συμπλήρωσε, «ένα προσκλητήριο παραμονής σε μία όδευση διανόησης - υπό την έννοια νέων γνωστικών πεδίων - καθηγεσίας κι ανάδειξης του πνευματικού έργου της Σχολής».