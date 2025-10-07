«Στο Κόκκινο»: Με απεργία προειδοποιούν οι εργαζόμενοι που είναι απλήρωτοι 4 μήνες - «Νομίζουν ότι είμαστε χομπίστες»

Δεύτερον: Λυπούμαστε, αλλά αδυνατούμε να παρηγορηθούμε στη σκέψη ότι η εργοδοτική – μισθοδοτική ασυνέπεια απέναντί μας δεν… κάλπασε, από το τέλος του 2024, με τους ρυθμούς που είχε «προλάβει» να καθιερώσει η περίοδος Κασσελάκη. Δηλαδή, ποιο είναι το «δια ταύτα» τέτοιων επισημάνσεων; Ότι θα έπρεπε να πούμε «πάλι καλά», επειδή σήμερα πλησιάζουμε τους τέσσερις κι όχι τους έξι ή τους επτά ανεξόφλητους μήνες;Τρίτον: Ας γνωρίζουν οι πάντες ότι η απαράδεκτη αυτή κατάσταση δεν θα προκαλέσει τη διχόνοια ανάμεσα στους εργαζόμενους του σταθμού. Δεν πρόκειται να στραφούν οι «περισσότερο απλήρωτοι» (εν προκειμένω εμείς - οι δημοσιογράφοι, παραγωγοί και διοικητικοί εργαζόμενοι) εναντίον των «λιγότερο απλήρωτων» συναδέλφων τεχνικών.Ούτε, φυσικά, θα ευχόμασταν να βρίσκονται στη δεινή οικονομική θέση μας οι (εκτός ΜΜΕ) εργαζόμενοι του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, που - ορθώς, ορθότατα- λαμβάνουν κανονικότατα τα δεδουλευμένα τους, χωρίς να εξαρτάται η ζωή τους από τα διάφορα «κάντε υπομονή» ή «να δούμε πότε θα εκταμιευτεί η δόση της κρατικής επιχορήγησης». Ζητάμε ισότιμη μεταχείριση, όχι «μοιρασιά» του προβλήματός μας με άλλους εργαζόμενους. Έχουμε όμως κάθε δικαίωμα να επισημαίνουμε τι δείχνουν τα διαφορετικά «μέτρα και σταθμά»: Πως εδώ υφίσταται ένα σοβαρό θέμα απροθυμίας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ να φανεί συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στους εργαζόμενους στα ΜΜΕ του.Τέταρτον: Σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας διατυπώσαμε (και άλλα) σαφή ερωτήματα, όπως πχ πώς γίνεται να αυξάνονται τα προς εμάς χρωστούμενα σε μια μακρά περίοδο, κατά την οποία έχουν λιγοστέψει οι εργαζόμενοι στον σταθμό. Μήπως θα μπορούσαμε ν’ ακούσουμε κάποιες απαντήσεις από τον οικονομικό υπεύθυνο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, κ. Μαυροκεφαλίδη;Βάσει των παραπάνω, αποφασίζουμε:(Α) Ζητάμε την καταβολή τουλάχιστον δυο μισθών, έως τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025. Αφήνουμε, έτσι, περιθώριο μερικών ημερών στην εργοδοσία να πράξει ό,τι όφειλε προ πολλού να έχει κάνει. Εάν δεν καταβληθούν δυο μισθοί ως τη Δευτέρα, θα προχωρήσουμε σε 48ωρη απεργία, την Τρίτη (14/10) και Τετάρτη (15/10). Επιφυλασσόμαστε για νέες κινητοποιήσεις, καθώς και σε κινήσεις για την ευρεία δημοσιοποίηση της κατάστασης, εάν συνεχιστεί αυτή η άτυπη, διαρκής… «στάση μισθοδοσίας», σε βάρος μας.(Β) Η ανακοίνωση αυτή θα διαβάζεται «στον αέρα» από δημοσιογράφους – παραγωγούς του σταθμού.Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025