«Στο Κόκκινο»: Με απεργία προειδοποιούν οι εργαζόμενοι που είναι απλήρωτοι 4 μήνες - «Νομίζουν ότι είμαστε χομπίστες»
ΕΛΛΑΔΑ
«Στο Κόκκινο» Στο Κόκκινο ΣΥΡΙΖΑ

«Υπομονή κάναμε, πίστωση χρόνου δώσαμε, κινητοποιήσεις σταματήσαμε - και πού φθάσαμε; Να πλησιάζουν τα απλήρωτα δεδουλευμένα μας στο ένα τρίτο ολόκληρου έτους» αναφέρουν οι εργαζόμενοι

Οργισμένη είναι η ανακοίνωση των εργαζομένων στο ραδιόφωνο «Στο Κόκκινο 105.5», που καταγγέλλουν τον ΣΥΡΙΖΑ ότι στις 14 Οκτωβρίου θα έχουν συμπληρώσει τέσσερις μήνες απλήρωτων δεδουλευμένων (Μάρτιος, Απρίλιος, μισός Αύγουστος, Σεπτέμβριος και μισός Οκτώβριος) κάτι που θα καταρρίψει «κάθε “ρεκόρ” εργοδοτικής ασυνέπειας» εις βάρος τους.

Οι εργαζόμενοι εξαπολύουν πυρά στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. «Νομίζουν ότι είμαστε “χομπίστες” κι όχι εργαζόμενοι, που ζούμε από τη δουλειά μας», αναφέρουν, προσθέτοντας ότι δεν θα δείξουν περαιτέρω ανοχή, καθώς έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια υπομονής. «Υπομονή κάναμε, πίστωση χρόνου δώσαμε, κινητοποιήσεις σταματήσαμε – και πού φθάσαμε; Να πλησιάζουν τα απλήρωτα δεδουλευμένα μας στο ένα τρίτο ολόκληρου έτους. Ως εδώ και μη παρέκει», τονίζουν.

Προειδοποιούν με 48ωρη απεργία


Οι εργαζόμενοι σημειώνουν ότι αν και ο αριθμός τους έχει μειωθεί, τα οφειλόμενα ποσά συνεχίζουν να αυξάνονται και ζητούν απαντήσεις από τον οικονομικό υπεύθυνο του κόμματος Χρήστο Μαυροκεφαλίδη. Παράλληλα, απορρίπτουν κάθε προσπάθεια να στραφούν οι εργαζόμενοι του σταθμού μεταξύ τους, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξει διχόνοια ανάμεσα σε «περισσότερο» και «λιγότερο» απλήρωτους.

Σε συνέλευση που έκαναν, οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να ζητήσουν την καταβολή τουλάχιστον δύο μισθών έως τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025. Εάν δεν τους καταβληθούν, θα προχωρήσουν σε 48ωρη απεργία στις 14 και 15 Οκτωβρίου, καθώς και με περαιτέρω κινητοποιήσεις και δημοσιοποίηση του ζητήματος.

«Ως εδώ και μη παρέκει»


Οι εργαζόμενοι διαμηνύουν ότι δεν θα δεχτούν να δώσουν καμία πίστωση χρόνου, όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια. «Υπομονή κάναμε, πίστωση χρόνου δώσαμε, κινητοποιήσεις σταματήσαμε - και πού φθάσαμε; Να πλησιάζουν τα απλήρωτα δεδουλευμένα μας στο ένα τρίτο ολόκληρου έτους. Ως εδώ και μη παρέκει!», αναφέρουν.

Επίσης, ζητούν ισότιμοι μεταχείριση με τους εργαζόμενους του ΣΥΡΙΖΑ, που λαμβάνουν κανονικά τον μισθό τους, αλλά επισημαίνουν ότι στο εσωτερικό του κόμματος υπάρχουν διαφορετικά «μέτρα και σταθμά», με αποτέλεσμα την απροθυμία στη συνέπεια απέναντι στους εργαζόμενους στα ΜΜΕ.

Κλείσιμο

Αναλυτικά η ανακοίνωση της συνέλευσης που έγινε τη Δευτέρα (6.10.2025)


Σε αντίθεση με τις ανακατατάξεις και τη ρευστότητα στην κεντροαριστερά, οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ ιδιοκτησίας ΣΥΡΙΖΑ βιώνουν μια οδυνηρή «σταθερότητα»: Μένουν απλήρωτοι! Εάν παραταθεί ως τις 15 Οκτωβρίου η εργοδοτική ασυνέπεια και «μακαριότητα», εμείς, οι δημοσιογράφοι – παραγωγοί- διοικητικοί υπάλληλοι του «Κόκκινου», όπως επίσης και οι συνάδελφοι εργαζόμενοι στην «Αυγή» και το site της, θα «μετράμε» τέσσερις μήνες απλήρωτων δεδουλευμένων (Μάρτιος, Απρίλιος, μισός Αύγουστος, Σεπτέμβριος, μισός Οκτώβριος). Με άλλα λόγια, θα καταρριφθεί κάθε «ρεκόρ» εργοδοτικής ασυνέπειας απέναντί μας.

Φαίνεται πως κάποιοι στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ νομίζουν ότι είμαστε «χομπίστες» κι όχι εργαζόμενοι, που ζούμε από τη δουλειά μας. Ας επανέλθουν το συντομότερο δυνατόν στην πραγματικότητα. Και για να την κατανοήσουν καλύτερα, σπεύδουμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.

Πρώτον: Θα ματαιοπονήσουν, εάν μας ζητήσουν και πάλι να περιμένουμε μέχρι να περάσει το κόμμα κάποιον «κάβο». Πρώτα ακούσαμε: «Να εκλεγεί ηγεσία και μετά θα δούμε - θα στρώσουν τα πράγματα». Μετά κληθήκαμε να περιμένουμε το Συνέδριο. Ας μην μας ζητήσει κανείς τώρα να δώσουμε νέα πίστωση χρόνου, ίσως επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ «ψάχνεται», εν μέσω των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων. Κι εμείς «ψαχνόμαστε» για να δούμε πώς θα συντηρήσουμε τους εαυτούς μας και τις οικογένειές μας, αλλά η εργοδοτική συμπεριφορά δεν μας επιτρέπει να βρούμε λύσεις. Υπομονή κάναμε, πίστωση χρόνου δώσαμε, κινητοποιήσεις σταματήσαμε - και πού φθάσαμε; Να πλησιάζουν τα απλήρωτα δεδουλευμένα μας στο ένα τρίτο ολόκληρου έτους. Ως εδώ και μη παρέκει!

Δεύτερον: Λυπούμαστε, αλλά αδυνατούμε να παρηγορηθούμε στη σκέψη ότι η εργοδοτική – μισθοδοτική ασυνέπεια απέναντί μας δεν… κάλπασε, από το τέλος του 2024, με τους ρυθμούς που είχε «προλάβει» να καθιερώσει η περίοδος Κασσελάκη. Δηλαδή, ποιο είναι το «δια ταύτα» τέτοιων επισημάνσεων; Ότι θα έπρεπε να πούμε «πάλι καλά», επειδή σήμερα πλησιάζουμε τους τέσσερις κι όχι τους έξι ή τους επτά ανεξόφλητους μήνες;

Τρίτον: Ας γνωρίζουν οι πάντες ότι η απαράδεκτη αυτή κατάσταση δεν θα προκαλέσει τη διχόνοια ανάμεσα στους εργαζόμενους του σταθμού. Δεν πρόκειται να στραφούν οι «περισσότερο απλήρωτοι» (εν προκειμένω εμείς - οι δημοσιογράφοι, παραγωγοί και διοικητικοί εργαζόμενοι) εναντίον των «λιγότερο απλήρωτων» συναδέλφων τεχνικών.

Ούτε, φυσικά, θα ευχόμασταν να βρίσκονται στη δεινή οικονομική θέση μας οι (εκτός ΜΜΕ) εργαζόμενοι του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, που - ορθώς, ορθότατα- λαμβάνουν κανονικότατα τα δεδουλευμένα τους, χωρίς να εξαρτάται η ζωή τους από τα διάφορα «κάντε υπομονή» ή «να δούμε πότε θα εκταμιευτεί η δόση της κρατικής επιχορήγησης». Ζητάμε ισότιμη μεταχείριση, όχι «μοιρασιά» του προβλήματός μας με άλλους εργαζόμενους. Έχουμε όμως κάθε δικαίωμα να επισημαίνουμε τι δείχνουν τα διαφορετικά «μέτρα και σταθμά»: Πως εδώ υφίσταται ένα σοβαρό θέμα απροθυμίας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ να φανεί συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στους εργαζόμενους στα ΜΜΕ του.

Τέταρτον: Σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας διατυπώσαμε (και άλλα) σαφή ερωτήματα, όπως πχ πώς γίνεται να αυξάνονται τα προς εμάς χρωστούμενα σε μια μακρά περίοδο, κατά την οποία έχουν λιγοστέψει οι εργαζόμενοι στον σταθμό. Μήπως θα μπορούσαμε ν’ ακούσουμε κάποιες απαντήσεις από τον οικονομικό υπεύθυνο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, κ. Μαυροκεφαλίδη;

Βάσει των παραπάνω, αποφασίζουμε:

(Α) Ζητάμε την καταβολή τουλάχιστον δυο μισθών, έως τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025. Αφήνουμε, έτσι, περιθώριο μερικών ημερών στην εργοδοσία να πράξει ό,τι όφειλε προ πολλού να έχει κάνει. Εάν δεν καταβληθούν δυο μισθοί ως τη Δευτέρα, θα προχωρήσουμε σε 48ωρη απεργία, την Τρίτη (14/10) και Τετάρτη (15/10). Επιφυλασσόμαστε για νέες κινητοποιήσεις, καθώς και σε κινήσεις για την ευρεία δημοσιοποίηση της κατάστασης, εάν συνεχιστεί αυτή η άτυπη, διαρκής… «στάση μισθοδοσίας», σε βάρος μας.

(Β) Η ανακοίνωση αυτή θα διαβάζεται «στον αέρα» από δημοσιογράφους – παραγωγούς του σταθμού.

Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025



