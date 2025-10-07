Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Κρατούμενος κατάπιε 17 σακουλάκια με κάνναβη και προσπάθησε να τα περάσει στις φυλακές Δομοκού
Ο 34χρονος μετέφερε τα ναρκωτικά από τις φυλακές Πάτρας, ισχυρίστηκε ότι τα προόριζε για προσωπική χρήση - Συνολικά κατασχέθηκαν 28,5 γραμμάρια κάνναβης
Στον Ανακριτή Λαμίας, οδηγήθηκε χθες το μεσημέρι 34χρονος κρατούμενος των Φυλακών Δομοκού, με την κατηγορία της διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εντός σωφρονιστικού καταστήματος, υπό την ειδικότερη μορφή της εισαγωγής και κατοχής εντός αυτού.
Ο 34χρονος είχε μόλις μεταχθεί από τις Φυλακές της Πάτρας και όπως αποδείχθηκε έφτασε… «φορτωμένος». Ειδικότερα φέρεται να είχε καταπιεί 17 συσκευασίες με ινδική κάνναβη, ενώ από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, βρέθηκαν και στο κελί του ακόμη εννέα! Συνολικά κατασχέθηκαν 28,5 γραμμάρια κάνναβης.
Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν και οδηγήθηκε στον Ανακριτή, όπου σύμφωνα με τη συνήγορό του Λέττα Παπασταμούλη, υποστήριξε ότι τα ήθελε για προσωπική του χρήση.
«Τα σακουλάκια που βρέθηκαν πάνω του τα ήθελε για προσωπική του χρήση, καθώς είναι χρήστης από τα 14 του χρόνια και με αυτά θα εξασφάλιζε την δόση του για κάποιο διάστημα», δήλωσε η κυρία Παπασταμούλη.
Μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τη συγκεκριμένη υπόθεση και επέστρεψε στη φυλακή όπου έτσι κι αλλιώς κρατείται για άλλη υπόθεση.
