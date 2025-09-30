Την έπιασαν να οδηγεί στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού, της αφαίρεσαν το δίπλωμα και μετά από τέσσερις μέρες... το ξανάκανε!

Μετά τη δεύτερη παραβίαση, της επιβλήθηκε πρόστιμο 1.350 ευρώ και της αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 18 μήνες - Η πρώτη φορά που εφαρμόζεται ο νέος ΚΟΚ σχετικά με την υποτροπή σε παράβαση