Την έπιασαν να οδηγεί στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού, της αφαίρεσαν το δίπλωμα και μετά από τέσσερις μέρες... το ξανάκανε!
Την έπιασαν να οδηγεί στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού, της αφαίρεσαν το δίπλωμα και μετά από τέσσερις μέρες... το ξανάκανε!

Μετά τη δεύτερη παραβίαση, της επιβλήθηκε πρόστιμο 1.350 ευρώ και της αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 18 μήνες - Η πρώτη φορά που εφαρμόζεται ο νέος ΚΟΚ σχετικά με την υποτροπή σε παράβαση

Την έπιασαν να οδηγεί στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού, της αφαίρεσαν το δίπλωμα και μετά από τέσσερις μέρες... το ξανάκανε!
H αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη μίας 40χρονης η οποία εντοπίστηκε για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις ημέρες να οδηγεί αυτοκίνητο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης της Αττικής Οδού, ενώ της είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης για την ίδια παράβαση.

Η σύλληψη έγινε τις πρωινές ώρες της Τρίτης (30/9) από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού.

Όπως διαπιστώθηκε, η 40χρονη είχε τελέσει την ίδια παράβαση πριν από τέσσερις ημέρες, για την οποία της είχε επιβληθεί από αστυνομικούς της ίδιας υπηρεσίας διοικητικό πρόστιμο και της είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης για 40 ημέρες.

Για την υποτροπή της, της επιβλήθηκε νέο πρόστιμο 1.350 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 18 μήνες.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται ο νέος ΚΟΚ σχετικά με την υποτροπή.


