Ωρωπός: 47χρονος πήγε στο σπίτι της πρώην του, χτύπησε τον σύντροφό της, την άρπαξε και την κλείδωσε σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
Ωρωπός Αρπαγή Ξυλοδαρμός

Από την ΕΛ.ΑΣ. πήγε ειδικός διαπραγματευτής και εν τέλει ο άνδρας άνοιξε την πόρτα και τον συνέλαβαν

13 ΣΧΟΛΙΑ
Ενα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στον Ωρωπό.

Άνδρας 47 ετών, πήγε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και αφού τον χτύπησε, στη συνέχεια άρπαξε την 37χρονη κοπέλα και την πήγε στο σπίτι του. Μάλιστα, κλείστηκε μέσα στο σπίτι του και έμειναν μέσα κλειδωμένοι. 

Στο σημείο πήγε η ΕΛ.ΑΣ. με διαπραγματευτή της Αστυνομίας και μετά από λίγο ο 47χρονος άνοιξε την πόρτα και αμφότεροι βγήκαν από το σπίτι. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η 37χρονη τον έπεισε να ανοίξει την πόρτα και να την αφήσει ελεύθερη.

Οι αστυνομικοί στη συνέχεια συνέλαβαν τον άνδρα.

