Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Ωρωπός: 47χρονος πήγε στο σπίτι της πρώην του, χτύπησε τον σύντροφό της, την άρπαξε και την κλείδωσε σπίτι του
Ωρωπός: 47χρονος πήγε στο σπίτι της πρώην του, χτύπησε τον σύντροφό της, την άρπαξε και την κλείδωσε σπίτι του
Από την ΕΛ.ΑΣ. πήγε ειδικός διαπραγματευτής και εν τέλει ο άνδρας άνοιξε την πόρτα και τον συνέλαβαν
Ενα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στον Ωρωπό.
Άνδρας 47 ετών, πήγε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και αφού τον χτύπησε, στη συνέχεια άρπαξε την 37χρονη κοπέλα και την πήγε στο σπίτι του. Μάλιστα, κλείστηκε μέσα στο σπίτι του και έμειναν μέσα κλειδωμένοι.
Στο σημείο πήγε η ΕΛ.ΑΣ. με διαπραγματευτή της Αστυνομίας και μετά από λίγο ο 47χρονος άνοιξε την πόρτα και αμφότεροι βγήκαν από το σπίτι. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η 37χρονη τον έπεισε να ανοίξει την πόρτα και να την αφήσει ελεύθερη.
Οι αστυνομικοί στη συνέχεια συνέλαβαν τον άνδρα.
Ειδήσεις σήμερα:
Δυτικά των Ψαρών σε διεθνή ύδατα το Πίρι Ρέις: Σε επιφυλακή το Πεντάγωνο
Νέα 48ώρη κακοκαιρία από σήμερα στη χώρα μας - Ποιες περιοχές θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας - Το χρονικό του εγκλήματος
Άνδρας 47 ετών, πήγε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και αφού τον χτύπησε, στη συνέχεια άρπαξε την 37χρονη κοπέλα και την πήγε στο σπίτι του. Μάλιστα, κλείστηκε μέσα στο σπίτι του και έμειναν μέσα κλειδωμένοι.
Στο σημείο πήγε η ΕΛ.ΑΣ. με διαπραγματευτή της Αστυνομίας και μετά από λίγο ο 47χρονος άνοιξε την πόρτα και αμφότεροι βγήκαν από το σπίτι. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η 37χρονη τον έπεισε να ανοίξει την πόρτα και να την αφήσει ελεύθερη.
Οι αστυνομικοί στη συνέχεια συνέλαβαν τον άνδρα.
Ειδήσεις σήμερα:
Δυτικά των Ψαρών σε διεθνή ύδατα το Πίρι Ρέις: Σε επιφυλακή το Πεντάγωνο
Νέα 48ώρη κακοκαιρία από σήμερα στη χώρα μας - Ποιες περιοχές θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας - Το χρονικό του εγκλήματος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα